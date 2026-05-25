4 liga. Stal Gorzyce - Sokoł Nisko 1:3

Wszystkie bramki padły po przerwie. W 52. minucie nieatakowany przez nikogo na 16 metrze Krystian Pietrzyk przymierzył z lewej nogi i piłka zatrzepotała w górnym rogu gorzyckiej bramki. W 65. minucie Kamil Szwed zdecydował się na uderzenie zza pola karnego, piłka po rykoszecie od jednego z obrońców wpadła do bramki.

Sokół wznowił grę i ponownie objął prowadzenie. Kelechi zagrał ze środka na lewą stronę do wprowadzonego chwilę wcześniej na boisko Jakuba Lebiody, a ten „z pierwszej” dograł piłkę pod bramkę Stali do Jakuba Mażysz i najlepszy strzelc Sokoła zdobył 19 gole w rozgrywkach.

Wynik ustalił w 81. minucie strzałem z pola karnego Daniel Kelechi.

Stal Gorzyce - Sokół Nisko 1:3 (0:0)

0:1 Pietrzyk (52), 1:1 Szwed (65), 1:2 Mażysz (66), 1:3 Kelechi (81)

Stal: Paterek - Landim, Kowalczyk (57 Winiarski), Szwed, Odilon, Rębisz (86 Tenacio), Machowski, Różański, Róg, Wonda, Marut.

Sokół: Konefał - Mark, Halamaka (66 Bieniasz), Stępień, Mażysz, Bednarz 68 Dziopak), Kuca (66 Lebioda), Maćkowiak, Rękas, Pietrzyk (75 Jowett), Olszowy.

Sędziował Marek Pająk (Mielec).

Żółte kartki: Machowski - Pietrzyk, Jowett.

