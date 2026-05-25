Kosmiczne ambicje miasta

Pół roku temu Polska podpisała z ESA list intencyjny dotyczący zbadania możliwości utworzenia w naszym kraju nowego ośrodka European Space Agency, specjalizującego się w bezpieczeństwie i rozwiązaniach wielokrotnego użytku. Nowe centrum ma odpowiadać za obronność i odporność w obszarze cywilnym. Ulokowanie go w naszym kraju już podnosi rangę Polski jako jednego z 22. państw członkowskich ESA. – Budowa centrum ESA umożliwi danemu miastu, czy regionowi bardzo duży wzrost technologiczny i ekonomiczny – wyjaśnia kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nic dziwnego, że gotowość zgłosiło już kilka miast, m.in. Gdańsk, Rzeszów, Kraków i Warszawa.

Stalowa Wola, choć w tym gronie jest Kopciuszkiem, nie jest na straconej pozycji. Atutem średniego miasta jest głównie dostępność przestrzeni inwestycyjnej. To miasto 15-minutowe, w którym osoba zainteresowana najwyżej w kwadrans dostanie się do najważniejszych instytucji. Miasto jest strategicznie położone w południowo-wschodniej Polsce i ma zaplecze akademickie, czyli Politechnikę Rzeszowską. Do lotniska w Rzeszowie też jest blisko. Nie bez znaczenia jest rozwijanie w Stalowej Woli technologii opartych na połączeniu przemysłu, edukacji i innowacji. Kluczowym może być udział miasta w Europejskiej Inicjatywie Miejskiej z własnym projektem „Space 4 Talents”.

ESA powstała w 1975 r. Centrala ma siedzibę w Paryżu, a oddziały w kilku miastach innych państw. Faworytem w wyścigu do nowego oddziału ESA jest Gdańsk, gdzie jest siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej i inkubator ESA. Szanse Stalowej Woli odpowiadają wielkości miasta, ale kierunek promocji godny podziwu.