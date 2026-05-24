700 lat parfii. Racławice zapraszają na wielki festyn i potańcówkę

Wydarzenie rozpocznie się już od godziny 11 blokiem animacyjnym dla dzieci. Na uczestników czekać będą dmuchańce, malowanie twarzy, gry i zabawy integracyjne oraz rodzinne konkursy. W programie znalazły się także warsztaty wykonywania kotylionów jubileuszowych, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach.

Nie zabraknie również części artystycznej. O godzinie 15 zaplanowano pokaz zumby, a dwie godziny później wystąpi ZPiT „Racławice”. Wieczorem impreza przeniesie się w taneczne klimaty - około godziny 17.30 rozpocznie się potańcówka z DJ-em.

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne będą stoiska wystawców oraz poczęstunek przygotowany przez KGW, w tym grillowane kiełbaski i lokalne przysmaki. Organizatorzy zachęcają także mieszkańców do włączenia się w tworzenie „Żywej Kroniki Racławic” poprzez przynoszenie zdjęć, pamiątek i wspomnień związanych z historią miejscowości.

Festyn jest częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii w Racławicach, które integrują lokalną społeczność wokół wydarzeń kulturalnych i rodzinnych.