Nie żyje Jan Kopeć

Jan Kopeć urodził się 19 maja 1940 roku. Całe swoje życie związał z Rudnikiem nad Sanem, a jego największą pasją i powodem do wielkiej dumy był klub piłkarski Orzeł. W latach 60. i 70. reprezentował barwy tej drużyny jako zawodnik, by później przez długie lata służyć jej jako trener i prezes, oddając klubowi swoje serce, czas i doświadczenie.

Był człowiekiem niezwykle oddanym młodzieży. Dzieci i młodzi piłkarze darzyli go wielkim szacunkiem i sympatią. Potrafił z nimi rozmawiać, inspirować i zachęcać do sportu oraz aktywności. Na treningach uczył nie tylko futbolu, ale także wartości, które powinny towarzyszyć człowiekowi przez całe życie; uczciwości, pracowitości i szacunku do innych. Dla wielu młodych ludzi był nie tylko trenerem, lecz także wychowawcą i autorytetem.

Wychował wielu utalentowanych piłkarzy, którzy z niewielkiego nadsańskiego miasteczka trafili na piłkarskie salony i reprezentowali kluby z najwyższych szczebli rozgrywkowych. Jego najstarszy syn Janusz Hubert występował między innymi w Legii i Polonii Warszawa, natomiast młodszy syn Artur bronił barw ekstraklasowej Stali Stalowa Wola oraz Siarki Tarnobrzeg.

W 2023 roku, podczas jubileuszu 100-lecia Orła Rudnik, został uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej – symbolem uznania za wieloletnią pracę i oddanie dla piłki nożnej oraz lokalnej społeczności.

Odejście Jana Kopcia to ogromna strata dla Rudnika nad Sanem i całego środowiska sportowego regionu. Na zawsze pozostanie w pamięci jako człowiek skromny, życzliwy i oddany swojej pasji – wychowywaniu kolejnych pokoleń młodych piłkarzy.

Cześć Jego pamięci.