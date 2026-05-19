Nauka przez eksperymenty. W Stalowej Woli ruszył cykl Festiwali Naukowych

Podczas otwarcia obecni byli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz radny miejski Adam Krotoszyński. Prezydent zachęcał uczniów do odkrywania świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, podkreślając, że nauka może być źródłem pasji i inspiracji. Zwrócił uwagę, że to właśnie ciekawość świata i rozwijanie zainteresowań mogą w przyszłości zaowocować wielkimi odkryciami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami zmieniającymi codzienne życie. Nie zabrakło także podziękowań dla nauczycieli oraz odniesienia do europejskiego wsparcia, dzięki któremu możliwa była organizacja wydarzenia i zaproszenie naukowców prowadzących zajęcia dla młodzieży.

Festiwale mają przede wszystkim pokazać, że nauka nie musi ograniczać się do szkolnej ławki i podręczników. Organizatorzy postawili na praktyczne warsztaty, doświadczenia oraz aktywny udział uczniów. W całym projekcie uczestniczyć będzie ponad dwa tysiące młodych mieszkańców miasta, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

W najbliższych tygodniach naukowe pokazy i warsztaty trafią również do innych szkół w Stalowej Woli. Mobilne laboratoria i interaktywne prezentacje obejmą zagadnienia związane m.in. z matematyką, chemią, astronomią i naukami przyrodniczymi.

Projekt „ERA INŻYNIERA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” realizowany jest w ramach programu Fundusze dla Podkarpacia 2021-2027 i współfinansowany z funduszy europejskich oraz środków budżetu państwa.