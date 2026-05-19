Nauka przez eksperymenty. W Stalowej Woli ruszył cykl Festiwali Naukowych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów zainaugurowano cykl Festiwali Naukowych organizowanych w ramach projektu „ERA INŻYNIERA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”. To początek serii dziesięciu wydarzeń, które w najbliższym czasie odbędą się w stalowowolskich szkołach podstawowych oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas otwarcia obecni byli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz radny miejski Adam Krotoszyński. Prezydent zachęcał uczniów do odkrywania świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, podkreślając, że nauka może być źródłem pasji i inspiracji. Zwrócił uwagę, że to właśnie ciekawość świata i rozwijanie zainteresowań mogą w przyszłości zaowocować wielkimi odkryciami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami zmieniającymi codzienne życie. Nie zabrakło także podziękowań dla nauczycieli oraz odniesienia do europejskiego wsparcia, dzięki któremu możliwa była organizacja wydarzenia i zaproszenie naukowców prowadzących zajęcia dla młodzieży.

Festiwale mają przede wszystkim pokazać, że nauka nie musi ograniczać się do szkolnej ławki i podręczników. Organizatorzy postawili na praktyczne warsztaty, doświadczenia oraz aktywny udział uczniów. W całym projekcie uczestniczyć będzie ponad dwa tysiące młodych mieszkańców miasta, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

W najbliższych tygodniach naukowe pokazy i warsztaty trafią również do innych szkół w Stalowej Woli. Mobilne laboratoria i interaktywne prezentacje obejmą zagadnienia związane m.in. z matematyką, chemią, astronomią i naukami przyrodniczymi.

Projekt „ERA INŻYNIERA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” realizowany jest w ramach programu Fundusze dla Podkarpacia 2021-2027 i współfinansowany z funduszy europejskich oraz środków budżetu państwa.

