Poezja zapisana emocjami

Poetka pochodząca ze Stalowej Woli zaprezentowała czytelnikom swoje najnowsze tomiki - „Dokąd zmierzasz” oraz „Aleja uniesienia”. Wydarzenie odbyło się 14 maja i zgromadziło miłośników poezji oraz lokalnego środowiska literackiego.

Spotkanie prowadziła Elżbieta Ferlejko, prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, która rozmawiała z autorką o jej twórczości, inspiracjach i drodze literackiej. Sama poetka podkreślała, że pisanie od lat jest dla niej czymś więcej niż hobby - stało się sposobem wyrażania emocji i odskocznią od codzienności.

Choć dziś mieszka w Rzeszowie, to właśnie ze Stalową Wolą związane są jej młodzieńcze lata. Tutaj dorastała i ukończyła szkołę średnią - Liceum Zawodowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Rozwadowie.

Podczas spotkania autorka zdradziła również kulisy powstawania swoich utworów.

- Zdarza się że to co zapisuję trafia do kosza, ale warto mieć przy sobie kartkę, żeby zapisać słowa, zdania, tak żeby gdzieś nie uleciały. Zdarzyło się, że gdy nie miałam przy sobie kartki papieru, a nie chciałam stracić, zapomnieć ulotnych myśli, zdań, słów zdarzyło się, że wiersz pisałam nawet na dłoni - zwierzyła się Iwona Szetela.

Autorka od lat aktywnie działa w środowisku literackim. Należy między innymi do Klubu Poetów Podkarpacia „Perły” w Tryńczy, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie oraz Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Debiutowała jeszcze w latach 90. w almanachu „Cieniutka kładka niepewności”, a jej twórczość wielokrotnie pojawiała się w publikacjach zbiorowych i czasopismach literackich. Brała udział w licznych konkursach poetyckich w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W tym roku została laureatką III miejsca podczas XXXI Międzynarodowych Spotkań Poetów im. Stanisławy Pudełkiewicz „Wrzeciono 2025” w Nowej Sarzynie.

Czwartkowy wieczór w bibliotece był nie tylko okazją do rozmowy o poezji, ale również do wysłuchania utworów z najnowszych tomików poetki. Interpretacjom wierszy towarzyszyła muzyka fortepianowa w wykonaniu Szymona Śledzińskiego, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Młody pianista wykonał również kilka solowych utworów, za które otrzymał od publiczności długie brawa.

Po części oficjalnej uczestnicy mogli porozmawiać z autorką, zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcia.