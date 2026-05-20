Jarocin świętował 80 lat OSP

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie, odprawiona w intencji strażaków. Wspólnej modlitwie przewodniczyli ks. Stanisław Szuba oraz ks. Jan Kardaś – kapelan strażaków powiatu niżańskiego.

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na miejsce dalszych obchodów, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. W imieniu organizatorów głos zabrał dh Gabriel Waliłko, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku, który powitał druhów ochotników, delegacje jednostek OSP oraz poczty sztandarowe.

W swoim wystąpieniu podkreślał skalę działalności ochotniczych straży pożarnych w regionie oraz ich znaczenie dla lokalnych społeczności. Dziękował również samorządowcom, służbom i partnerom wspierającym OSP, a także gospodarzom wydarzenia z Jarocina.

Obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter - nie zabrakło momentów podniosłych, ale też podkreślenia codziennej pracy strażaków ochotników. Jak zaznaczano, to właśnie oni są pierwszymi, którzy ruszają do działań w sytuacjach zagrożenia, często jako pierwsi na miejscu zdarzenia.

Jednym z głównych punktów programu było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych druhów i druhen. Wyróżniono m.in. osoby z OSP Jarocin oraz innych jednostek z terenu powiatu niżańskiego, doceniając ich wieloletnią służbę i zaangażowanie.

Uroczystość uświetniła orkiestra OSP Biszcza, która towarzyszyła wydarzeniu podczas jego oficjalnej części. Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali druhowie i funkcjonariusze zaangażowani w organizację wydarzenia.