Wielki smutek w OSP Charzewice. Zmarła Druhna Anna Buchnat

Jej odejście poruszyło nie tylko strażaków charzewickiej jednostki, ale również wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać i współpracować z nią przez lata działalności społecznej oraz strażackiej.

Anna Buchnat była związana z jednostką od najmłodszych lat. Aktywnie uczestniczyła w życiu OSP, angażując się w działania ratownicze, wydarzenia lokalne oraz inicjatywy na rzecz mieszkańców. Znana była z ogromnej życzliwości, pogody ducha i gotowości do niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.

Druhny i druhowie wspominają ją jako osobę niezwykle oddaną służbie, pełną empatii i serdeczności. Dla wielu była nie tylko wzorową strażaczką, ale przede wszystkim wierną koleżanką i przyjaciółką, na której zawsze można było polegać.

- Dziękujemy za wszystkie wspólne chwile, za służbę i za serce, które wkładała w działalność naszej jednostki – przekazali druhowie w pożegnalnym wpisie

Zdj. OSP Stalowa Wola - Dzielnica Charzewice