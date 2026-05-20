Cztery stracone prawa jazdy w dwie godziny

Funkcjonariusze podkreślają, że całe zdarzenia miały miejsce w krótkim czasie - niespełna dwóch godzin. Każdy z zatrzymanych jechał o ponad 50 km/h szybciej niż pozwalają przepisy w terenie zabudowanym.

Najpoważniejsze wykroczenie odnotowano w miejscowości Rogóźnia, gdzie 34-letni mieszkaniec Raniżów kierujący Mercedesem poruszał się z prędkością 116 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi.

Do kolejnego zatrzymania doszło w Krzeszowie. 31-letni mieszkaniec Biłgoraja kierujący Saabem jechał tam z prędkością 113 km/h w obszarze zabudowanym. Również w tym przypadku nałożono mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych.

Trzeci kierowca, 21-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, został zatrzymany w Wólce. Prowadząc BMW, osiągnął prędkość 111 km/h. Otrzymał mandat w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych.

Czwarty przypadek odnotowano w Kusze, gdzie 40-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj kierujący Audi jechał z prędkością 109 km/h. Został ukarany mandatem 1500 zł oraz 13 punktami karnymi.

Wszyscy kierujący stracili uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres trzech miesięcy.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przypominając, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.