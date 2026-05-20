Cztery stracone prawa jazdy w dwie godziny

W minioną sobotę, 16 maja, policjanci ruchu drogowego z Niska zatrzymali czterech kierujących, którzy w obszarach zabudowanych znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Wszyscy zostali ukarani wysokimi mandatami, punktami karnymi oraz stracili prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Funkcjonariusze podkreślają, że całe zdarzenia miały miejsce w krótkim czasie - niespełna dwóch godzin. Każdy z zatrzymanych jechał o ponad 50 km/h szybciej niż pozwalają przepisy w terenie zabudowanym.

Najpoważniejsze wykroczenie odnotowano w miejscowości Rogóźnia, gdzie 34-letni mieszkaniec Raniżów kierujący Mercedesem poruszał się z prędkością 116 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi.

Do kolejnego zatrzymania doszło w Krzeszowie. 31-letni mieszkaniec Biłgoraja kierujący Saabem jechał tam z prędkością 113 km/h w obszarze zabudowanym. Również w tym przypadku nałożono mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych.

Trzeci kierowca, 21-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, został zatrzymany w Wólce. Prowadząc BMW, osiągnął prędkość 111 km/h. Otrzymał mandat w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych.

Czwarty przypadek odnotowano w Kusze, gdzie 40-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj kierujący Audi jechał z prędkością 109 km/h. Został ukarany mandatem 1500 zł oraz 13 punktami karnymi.

Wszyscy kierujący stracili uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres trzech miesięcy.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przypominając, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

