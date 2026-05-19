Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zdjęcie ilustracyjne
0.0 / 5
Stalowa Wola Bojanów 19 maja 2026

15-latek ze Stalowej Woli miał przy sobie narkotyki

Weekendowa kontrola drogowa na terenie gminy Bojanów zakończyła się zatrzymaniem 15-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Policjanci podejrzewali, że jeden z pasażerów samochodu może mieć przy sobie narkotyki - ich przypuszczenia szybko się potwierdziły.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kryminalni zatrzymali do sprawdzenia volkswagena, którym podróżowały cztery osoby. Za kierownicą siedział 20-latek, a wraz z nim jechało troje pasażerów w wieku od 15 do 18 lat. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli przy najmłodszym z nich woreczki z suszem roślinnym. Wstępne badanie wykazało, że była to marihuana.

To jednak nie był koniec sprawy. Policjanci przeszukali również miejsce zamieszkania nastolatka. Tam zabezpieczyli kolejne środki odurzające. Według wstępnych ustaleń mundurowych była to marihuana oraz haszysz.

15-latek został zatrzymany, a cała sprawa trafi do sądu rodzinnego. To właśnie sąd zdecyduje teraz o dalszych konsekwencjach wobec mieszkańca Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nauka przez eksperymenty. W Stalowej Woli ruszył cykl Festiwali Naukowych
Stalowa Wola
Nauka przez eksperymenty. W Stalowej Woli ruszył cykl Festiwali Naukowych
Era Inżyniera - Nauka, eksperymenty i dobra zabawa
Stalowa Wola
Era Inżyniera - Nauka, eksperymenty i dobra zabawa
Poezja zapisana emocjami
Stalowa Wola
Poezja zapisana emocjami
Komunikat w sprawie bazy pogotowia ratunkowego
Stalowa Wola
Komunikat w sprawie bazy pogotowia ratunkowego
By Znak swój zatknąć na Monte Cassino!
Stalowa Wola
By Znak swój zatknąć na Monte Cassino!
Stalowa Wola pamięta o bohaterach AK z rozwadowskiej „Górki”
Stalowa Wola
Stalowa Wola pamięta o bohaterach AK z rozwadowskiej „Górki”
Wkrótce Stalowa Wola stanie się centrum innowacji
Stalowa Wola
Wkrótce Stalowa Wola stanie się centrum innowacji
Muzyka i sztuka podczas Nocy Muzeów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Muzyka i sztuka podczas Nocy Muzeów w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu