15-latek ze Stalowej Woli miał przy sobie narkotyki

Kryminalni zatrzymali do sprawdzenia volkswagena, którym podróżowały cztery osoby. Za kierownicą siedział 20-latek, a wraz z nim jechało troje pasażerów w wieku od 15 do 18 lat. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli przy najmłodszym z nich woreczki z suszem roślinnym. Wstępne badanie wykazało, że była to marihuana.

To jednak nie był koniec sprawy. Policjanci przeszukali również miejsce zamieszkania nastolatka. Tam zabezpieczyli kolejne środki odurzające. Według wstępnych ustaleń mundurowych była to marihuana oraz haszysz.

15-latek został zatrzymany, a cała sprawa trafi do sądu rodzinnego. To właśnie sąd zdecyduje teraz o dalszych konsekwencjach wobec mieszkańca Stalowej Woli.