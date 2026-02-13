Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 lutego 2026

25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie

Ćwierć wieku troski o najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu świętował Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli–Rozwadowie. Jubileusz 25-lecia był okazją do wspomnień, podziękowań i wzruszeń, ale też do rozmowy o przyszłości placówki.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystość odbyła się 12 lutego w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Wzięli w niej udział byli i obecni pracownicy zakładu, samorządowcy, przedstawiciele jednostek miejskich i powiatowych oraz zaproszeni goście.

Od Szpitala Kolejowego do nowoczesnej placówki

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli został powołany uchwałą Rady Powiatu Stalowowolskiego w 1999 roku. Powstał w budynku dawnego Szpitala Kolejowego w Rozwadowie. Jedną z kluczowych postaci w historii placówki była jej pierwsza i wieloletnia dyrektor Małgorzata Stańczak.

- Byliśmy jedną z pierwszych w Polsce placówek opieki długoterminowej, które ruszały po reformie z 1999 roku. Wtedy nikt do końca nie wiedział, jak takie miejsca mają funkcjonować. Tworzyliśmy wszystko od podstaw - standardy, procedury, sposób pracy. Zawsze łączyliśmy profesjonalną opiekę medyczną z ogromną troską o pacjenta. Udało się zbudować fantastyczny zespół ludzi, bez których ten zakład nie mógłby tak działać - mówiła podczas uroczystości.

1100 pacjentów i wciąż rosnące potrzeby

Dziś placówką kieruje Aneta Orłowska-Owczarek. Jak podkreśla, przez 25 lat działalności zakład pomógł już około 1100 osobom.

- To ogromna wartość dla całego powiatu. Dla mnie to zaszczyt pracować na rzecz osób potrzebujących. Świadczymy opiekę całodobową. Pacjenci mają dostęp do lekarza, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, opiekunów medycznych i personelu pomocniczego - wylicza dyrektor.

Placówka dysponuje 54 łóżkami. Obecnie około 20 osób czeka na przyjęcie. - Potrzeby są ogromne, pokazuje to choćby demografia. Mamy nadzieję, że uda się rozbudować zakład. To nasze wielkie marzenie - dodaje.

Aneta Orłowska-Owczarek, dyrektor ZPO w Stalowej Woli

Wzruszenia, które zostają na całe życie

Podczas jubileuszu nie brakowało osobistych wspomnień. Aldona Świeżak, pielęgniarka i logopeda, pracuje w zakładzie od pierwszego dnia jego istnienia.

- Ta praca wymaga empatii i zrozumienia. Trzeba po prostu być dla pacjenta. Na początku było trudno, ale później nie wyobrażałam sobie pracy gdzie indziej. Bywały chwile zwątpienia, złość, różne emocje - to naturalne, gdy pracuje się z ludźmi - mówi.

Do dziś pamięta jedną z najbardziej poruszających chwil. - Była Wigilia. Podeszłam do pacjentki, która wydawała się zupełnie bez kontaktu, żeby podzielić się opłatkiem. Nagle otworzyła oczy i powiedziała „dziękuję”. Tego nie zapomnę nigdy. Dla takich momentów warto tu być - wspomina.

Medale za służbę

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Medali za Długoletnią Służbę, przyznawanych za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwa. Z rąk wojewody podkarpackiego Teresy Kubas-Hul złote medale otrzymały: Grażyna Herbet, Krystyna Hołody, Marta Soboń i Aldona Świeżak. Srebrne medale trafiły do Anety Orłowskiej-Owczarek, Anety Pacochy oraz Sławomira Zawoła.

Inwestycje i plany na przyszłość

O przyszłości placówki mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

- Kończymy remont wszystkich łazienek. Wkrótce będą w pełni nowoczesne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym roku rozpoczynamy także rewitalizację terenu wokół budynku - powstanie nowoczesny park. To inwestycja rozłożona na dwa lata. W środku placówka jest już po remoncie, po zakończeniu prac przy łazienkach zostaną jeszcze korytarze. Robimy wszystko, co na tę chwilę możliwe - podkreślił.

Siła, która inspiruje

Gościem specjalnym jubileuszu był także pisarz i podróżnik Piotr Pogon, który podzielił się swoją historią walki z chorobą nowotworową.

- Mam za sobą ponad 30 lat choroby, resekcję płuca, tarczycy i części gardła. A mimo to zdobyłem cztery szczyty z Korony Ziemi i dwukrotnie ukończyłem triathlon Ironman na najdłuższym dystansie. Dwukrotnie słyszałem, że zostały mi dwa tygodnie życia. W takich momentach człowiek włącza „turbo”. Gdyby ktoś w 1991 roku powiedział mi, że będę biegał maratony w Nowym Jorku, Tokio czy Waszyngtonie i zbierał pieniądze dla potrzebujących, nie uwierzyłbym. A jednak to się stało. Na tym polega cud życia - mówił.

Piotr Pogon, pisarz, podróżnik, triathlonista

Jubileusz był nie tylko świętem placówki, ale też ludzi, którzy ją tworzą. Przez 25 lat zmieniały się czasy i realia, ale jedno pozostało niezmienne - codzienna praca na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują opieki i wsparcia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Mały atom” utknął w komisji
Stalowa Wola
„Mały atom” utknął w komisji
Po 47 latach od dramatu nad Soliną. Zdjęcia zatopionej spycharki
Po 47 latach od dramatu nad Soliną. Zdjęcia zatopionej spycharki
Hołd dla bohaterów codzienności
Rudnik nad Sanem
Hołd dla bohaterów codzienności
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Nisko
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni
Radomyśl nad Sanem
Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni
Poeci dla Domu Aniołków
Stalowa Wola
Poeci dla Domu Aniołków
Rekordowe zainteresowanie
Stalowa Wola
Rekordowe zainteresowanie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu