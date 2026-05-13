Stalowa Wola 13 maja 2026

56-latek ukarany po meczu Stali Stalowa Wola

Podczas piątkowego meczu pomiędzy Stalą Stalowa Wola a Sokołem Kleczew zatrzymano 56-letniego mieszkańca Stalowej Woli.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do interwencji doszło na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Według ustaleń mężczyzna nie wykonywał poleceń służb porządkowych, a dodatkowo wniósł na stadion alkohol. Sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym.

W sobotę sąd wymierzył 56-latkowi karę 2 tys. zł grzywny. Orzeczono wobec niego również dwuletni zakaz wstępu na mecze z udziałem Stali Stalowa Wola.

To kolejny podobny incydent podczas meczów rozgrywanych w Stalowej Woli. Wcześniej, podczas spotkań z Sandecją Nowy Sącz i Rekordem Bielsko-Biała, zatrzymano osoby, które również wnosiły alkohol na stadion.

