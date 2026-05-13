Pysznica 13 maja 2026

Ogród Brandwica - zielona przestrzeń tworzona z pasją

Od prawie 30 lat pomagamy naszym klientom tworzyć piękne, zielone przestrzenie wokół domów. Ogród Brandwica to rodzinna firma budowana z pasji do roślin, jakości i uczciwego podejścia do ludzi. Przez lata zdobyliśmy doświadczenie, które dziś pozwala nam nie tylko sprzedawać rośliny, ale przede wszystkim realnie pomagać w tworzeniu wymarzonych ogrodów.

W naszej ofercie znajdą Państwo wysokiej jakości sadzonki drzew, krzewów ozdobnych oraz roślin owocowych. Stawiamy na zdrowy, sprawdzony materiał roślinny, który dobrze przyjmuje się w naszych warunkach i cieszy przez długie lata.

Ogromną wagę przykładamy do doradztwa. Na miejscu pomagamy dobrać odpowiednie rośliny, nawozy oraz rozwiązania dopasowane do konkretnego ogrodu i oczekiwań klienta. Chętnie podpowiadamy, jak połączyć rośliny, stworzyć spójną aranżację czy dobrać gatunki pod konkretne stanowisko i warunki glebowe. Dzięki temu nasi klienci często wracają do nas po kolejne inspiracje i realizacje.

Dla osób szukających pomysłów przygotowaliśmy również ogród pokazowy ze stawem kąpielowym, który można odwiedzać bezpłatnie. To miejsce stworzone po to, aby zobaczyć, jak rośliny prezentują się w naturalnych kompozycjach i znaleźć inspirację do własnego ogrodu.

Ogród Brandwica to miejsce tworzone z zaangażowaniem i doświadczeniem. Łączymy tradycję rodzinnej firmy z nowoczesnym podejściem do ogrodów, stale rozwijając n ofertę i wprowadzając nowe odmiany roślin.

Zapraszamy do odwiedzenia Ogrodu Brandwica i wspólnego tworzenia zielonej przestrzeni, do której chce się wracać.

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości „Zieleniaka” w Stalowej Woli
