Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 lutego 2026

Rekordowe zainteresowanie

Inwestorom tylko życzyć takich przetargów. Stalowa Wola inwestuje w małe parki. Jeden z nich będzie robiony przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Rozwadowie. Chęć stworzenia nowej przestrzeni wokół lecznicy zgłosiło aż 11 chętnych. I prawie każda oferta mieści się w limicie pieniędzy założonych na to zadanie przez miasto.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Samorząd realizuje większy projekt „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola”. Jednym z elementów tego projektu jest właśnie budowa, właściwie od podstaw, małego parku przy starej przychodni kolejarskiej, w której od ćwierćwiecza jest ZP-O SP ZOZ Stalowa Wola. Miasto dostało na to zadanie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i na zmianę otoczenia ZP-O jest gotowe wydać 2,650 mln. zł. Zainteresowanie przetargiem zaskoczyło inwestora.

Najtańszą ofertę – 1,472 mln. zł – złożył Piartbud z Jastkowic. Znany z poważnych robót w okolicy Strabag za odnowę terenu przy ul. Dąbrowskiego chce tylko 1,8 mln. zł. Najdroższa z ofert tylko nieznacznie przekracza kwotę, którą miasto gotowe jest wydać – 2,743 mln. zł.

Przetarg wkrótce zostanie rozstrzygnięty, a jego zwycięzca będzie miał 15 miesięcy na wywiązanie się z zadania. Najpierw będzie musiał rozebrać i wyciąć to, co jest niepotrzebne, a później wykonać chodniki, miejsca postojowe i kanalizację deszczową. W ramach tej ostatniej powstanie nieduży zbiornik retencyjny, z którego deszczówka będzie wykorzystywana do nawadniania zieleni. Będzie dużo nowych nasadzeń, mała architektura parkowa, oświetlenie i monitoring. I wreszcie pensjonariusze ZP-O będą mogli odetchnąć świeżym powietrzem w godnych warunkach.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Nisko
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni
Radomyśl nad Sanem
Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni
Poeci dla Domu Aniołków
Stalowa Wola
Poeci dla Domu Aniołków
Zimowa stolica tenisa. Stalowa Wola wyznacza standardy w amatorskiej rywalizacji
Stalowa Wola
Zimowa stolica tenisa. Stalowa Wola wyznacza standardy w amatorskiej rywalizacji
X Jubileuszowa Olimpiada Zimowa Przedszkolaków
Stalowa Wola
X Jubileuszowa Olimpiada Zimowa Przedszkolaków
Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym
Stalowa Wola
Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym
OSP Stalowa Wola ma nowe władze. Zmiana po 20 latach kierowania jednostką
Stalowa Wola
OSP Stalowa Wola ma nowe władze. Zmiana po 20 latach kierowania jednostką
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu