Tam, gdzie space spotyka defence. SpaceShield Summit 2026 coraz bliżej – zostały ostatnie wolne miejsca

Kongres, o którym mówi cała branża

SpaceShield Summit to nie kolejna konferencja pełna ogólnych deklaracji. To przestrzeń realnego dialogu i konkretnych decyzji. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu obronnego i kosmicznego, świata nauki oraz inwestorzy, by rozmawiać o wdrożeniach, kontraktach i kierunkach rozwoju kluczowych technologii.

W programie zaplanowano trzy równoległe sceny, ponad 50 prelegentów oraz 20+ paneli i prezentacji, poświęconych m.in. bezpieczeństwu kosmicznemu, technologiom dual-use, regulacjom, komercjalizacji i przyszłości sektora kosmicznego. To dwa dni intensywnej wiedzy i networkingu na najwyższym poziomie.

Od science fiction do realnych scenariuszy

Jednym z najmocniejszych punktów kongresu będą panele dyskusyjne poruszające tematy, które jeszcze niedawno brzmiały jak science fiction. W debacie „I Wojna Kosmiczna – jak inspiracje sci-fi kształtują rzeczywistość” eksperci zastanowią się, jak w przyszłości może wyglądać rywalizacja militarna na orbicie.

Nie zabraknie również rozmów o przyszłości eksploatacji zasobów poza Ziemią. Panel „Space mining – gdzie jesteśmy i kiedy będziemy brać w tym udział?” pokaże, jak blisko jesteśmy realnego wykorzystania kosmicznych surowców i jakie szanse ma w tym obszarze Polska.

Uczestnicy wysłuchają także wystąpienia poświęconego strategicznemu znaczeniu obecności Polski w programach kosmicznych – w tym odpowiedzi na pytanie, dlaczego wysłanie Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną było ważnym krokiem z punktu widzenia państwa i gospodarki.

Czy małe miasta mogą grać w globalnej lidze hi-tech?

Jednym z ważnych wątków SpaceShield Summit 2026 będzie rola mniejszych ośrodków w globalnym wyścigu technologicznym. W kontekście Stalowej Woli eksperci odpowiedzą na pytanie, czy miasta tej skali mogą realnie uczestniczyć w projektach o międzynarodowym znaczeniu – takich jak np. lokalizacja ośrodka ESA w Polsce. To dyskusja o odwadze inwestycyjnej, długofalowej strategii i nowym modelu rozwoju regionów.

Rada Programowa gwarantuje poziom

Nad merytorycznym kształtem wydarzenia czuwa Rada Programowa, złożona z dziewięciu ekspertów reprezentujących sektor kosmiczny, obronny i technologie dual-use. Jej zadaniem jest nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju i rekomendowanie kluczowych obszarów dla przyszłości branży.

Konkret zamiast sloganów

SpaceShield Summit 2026 odpowiada na realne potrzeby rynku: mniej inspiracyjnych haseł, więcej praktycznych rozwiązań. To wydarzenie dla tych, którzy wdrażają technologie, podpisują kontrakty i wiedzą, gdzie deep tech buduje przewagę konkurencyjną, a gdzie generuje niepotrzebne koszty.

Integralną częścią kongresu będzie również wieczorny bankiet networkingowy – przestrzeń do rozmów w mniej formalnej atmosferze, które często stają się początkiem strategicznych partnerstw. Wieczór uświetni występ Włodek Pawlik, światowej sławy pianisty jazzowego i laureata nagrody Grammy.

Ostatnie miejsca – trwa rejestracja

Rejestracja na SpaceShield Summit 2026 trwa, jednak liczba miejsc jest ograniczona. To wydarzenie, w którym spotykają się wizja, technologia i realne decyzje wpływające na przyszłość sektora space & defence.

👉 Rejestracja: https://space4talents.pl/summit/pl

👉 Kod rabatowy: StARR40 – 40% zniżki na wszystkie bilety

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Miasta Stalowa Wola. Patronat medialny objęły m.in. Defence24, Energetyka24, Space24, TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.

Kongres realizowany jest w ramach projektu SPACE 4 TALENTS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.