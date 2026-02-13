Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 lutego 2026

Tam, gdzie space spotyka defence. SpaceShield Summit 2026 coraz bliżej – zostały ostatnie wolne miejsca

Stalowa Wola na dwa dni stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiej debaty o bezpieczeństwie, technologiach kosmicznych i innowacjach dual-use. 3 i 4 marca 2026 roku odbędzie się tu SpaceShield Summit 2026 – wydarzenie, które przyciągnie decydentów, liderów przemysłu, wojsko, naukowców, inwestorów i najbardziej obiecujące startupy z sektora space & defence. Organizatorzy informują: rejestracja wchodzi w decydującą fazę, a dostępne są już tylko ostatnie miejsca.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Kongres, o którym mówi cała branża

SpaceShield Summit to nie kolejna konferencja pełna ogólnych deklaracji. To przestrzeń realnego dialogu i konkretnych decyzji. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu obronnego i kosmicznego, świata nauki oraz inwestorzy, by rozmawiać o wdrożeniach, kontraktach i kierunkach rozwoju kluczowych technologii.

W programie zaplanowano trzy równoległe sceny, ponad 50 prelegentów oraz 20+ paneli i prezentacji, poświęconych m.in. bezpieczeństwu kosmicznemu, technologiom dual-use, regulacjom, komercjalizacji i przyszłości sektora kosmicznego. To dwa dni intensywnej wiedzy i networkingu na najwyższym poziomie.

Od science fiction do realnych scenariuszy

Jednym z najmocniejszych punktów kongresu będą panele dyskusyjne poruszające tematy, które jeszcze niedawno brzmiały jak science fiction. W debacie „I Wojna Kosmiczna – jak inspiracje sci-fi kształtują rzeczywistość” eksperci zastanowią się, jak w przyszłości może wyglądać rywalizacja militarna na orbicie.

Nie zabraknie również rozmów o przyszłości eksploatacji zasobów poza Ziemią. Panel „Space mining – gdzie jesteśmy i kiedy będziemy brać w tym udział?” pokaże, jak blisko jesteśmy realnego wykorzystania kosmicznych surowców i jakie szanse ma w tym obszarze Polska.

Uczestnicy wysłuchają także wystąpienia poświęconego strategicznemu znaczeniu obecności Polski w programach kosmicznych – w tym odpowiedzi na pytanie, dlaczego wysłanie Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną było ważnym krokiem z punktu widzenia państwa i gospodarki.

Czy małe miasta mogą grać w globalnej lidze hi-tech?

Jednym z ważnych wątków SpaceShield Summit 2026 będzie rola mniejszych ośrodków w globalnym wyścigu technologicznym. W kontekście Stalowej Woli eksperci odpowiedzą na pytanie, czy miasta tej skali mogą realnie uczestniczyć w projektach o międzynarodowym znaczeniu – takich jak np. lokalizacja ośrodka ESA w Polsce. To dyskusja o odwadze inwestycyjnej, długofalowej strategii i nowym modelu rozwoju regionów.

Rada Programowa gwarantuje poziom

Nad merytorycznym kształtem wydarzenia czuwa Rada Programowa, złożona z dziewięciu ekspertów reprezentujących sektor kosmiczny, obronny i technologie dual-use. Jej zadaniem jest nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju i rekomendowanie kluczowych obszarów dla przyszłości branży.

Konkret zamiast sloganów

SpaceShield Summit 2026 odpowiada na realne potrzeby rynku: mniej inspiracyjnych haseł, więcej praktycznych rozwiązań. To wydarzenie dla tych, którzy wdrażają technologie, podpisują kontrakty i wiedzą, gdzie deep tech buduje przewagę konkurencyjną, a gdzie generuje niepotrzebne koszty.

Integralną częścią kongresu będzie również wieczorny bankiet networkingowy – przestrzeń do rozmów w mniej formalnej atmosferze, które często stają się początkiem strategicznych partnerstw. Wieczór uświetni występ Włodek Pawlik, światowej sławy pianisty jazzowego i laureata nagrody Grammy.

Ostatnie miejsca – trwa rejestracja

Rejestracja na SpaceShield Summit 2026 trwa, jednak liczba miejsc jest ograniczona. To wydarzenie, w którym spotykają się wizja, technologia i realne decyzje wpływające na przyszłość sektora space & defence.

👉 Rejestracja: https://space4talents.pl/summit/pl
👉 Kod rabatowy: StARR40 – 40% zniżki na wszystkie bilety

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Miasta Stalowa Wola. Patronat medialny objęły m.in. Defence24, Energetyka24, Space24, TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.

Kongres realizowany jest w ramach projektu SPACE 4 TALENTS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie
Stalowa Wola
25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie
„Mały atom” utknął w komisji
Stalowa Wola
„Mały atom” utknął w komisji
Hołd dla bohaterów codzienności
Rudnik nad Sanem
Hołd dla bohaterów codzienności
Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!
Stalowa Wola
Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Nisko
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni
Radomyśl nad Sanem
Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni
Rekordowe zainteresowanie
Stalowa Wola
Rekordowe zainteresowanie
X Jubileuszowa Olimpiada Zimowa Przedszkolaków
Stalowa Wola
X Jubileuszowa Olimpiada Zimowa Przedszkolaków
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu