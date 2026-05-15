Pijany rowerzysta potrącony w Zaklikowie. Trafił do szpitala

Policjanci ze Stalowej Woli wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 855 w Zaklikowie. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Audi oraz rowerzysta. Jak ustalili funkcjonariusze, cyklista był pijany.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło, 13 maja, przed godziną 23. Dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty na trasie prowadzącej w kierunku miejscowości Lipa.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zarówno kierowca audi, jak i rowerzysta jechali w tym samym kierunku. W pewnym momencie 56-letni cyklista miał nagle zjechać z pobocza na jezdnię. Kierujący audi 63-latek, próbując go ominąć, zahaczył rowerzystę bokiem pojazdu. Mężczyzna przewrócił się na jezdnię.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Rowerzysta został przewieziony do szpitala na badania.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca audi był trzeźwy. Z kolei rowerzysta miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia.

