„Polszczyzna bez tajemnic” - VII edycja konkursu już 18 kwietnia

Już wkrótce odbędzie się siódma edycja konkursu „Polszczyzna bez tajemnic - ile wiesz o swoim języku?”. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 18 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Na uczestników czekają nagrody o łącznej wartości 4000 zł.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Fundatorem nagród pieniężnych jest Powiat Stalowowolski. Dodatkowo do wygrania będą książki oraz vouchery na seanse 3D do kina Helios, przekazane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu – Filię w Stalowej Woli.

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16. roku życia. Udziału nie mogą wziąć poloniści ani osoby, które zajęły pierwsze miejsce w dwóch ostatnich edycjach. Rywalizacja będzie polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 21 pytań jednokrotnego wyboru.

Start konkursu przewidziano na godzinę 15:00. Chętni mogą zapisywać się do 16 kwietnia - osobiście w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. E. Orzeszkowej 2. Istnieje także możliwość zgłoszenia drogą mailową (powiat@stalowowolski.plbpstalowa@pzpw.pl). Osoby, które nie zdążą się wcześniej zapisać, będą mogły zrobić to jeszcze w dniu wydarzenia od godziny 14:30.

Po zakończeniu części konkursowej, około godziny 15:30, zaplanowano otwarty wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga pt. „Nowe czasy, nowy język polski - rewolucja także w języku”.

Profesor Kazimierz Ożóg to uznany językoznawca i polonista. W swojej karierze naukowej pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Université Charles-de-Gaulle Lille 3. Był także dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2007–2010 zasiadał w Komitecie Językoznawczym Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2011–2014 był członkiem Rady Języka Polskiego.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania:

