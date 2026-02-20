RCEZ w Nisku. Uczniowie zyskali dwie nowoczese pracownie

Drugą inwestycją jest w pełni wyposażona pracownia językowa. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie mają lepsze warunki do nauki języków obcych - z wykorzystaniem multimediów, nagrań i interaktywnych ćwiczeń.

W dzisiejszych realiach dobra znajomość języków to podstawa, zwłaszcza w szkołach zawodowych, które przygotowują młodzież do pracy w nowoczesnej gospodarce. Nowa pracownia ma pomóc nie tylko w zdaniu egzaminów, ale przede wszystkim w swobodnej komunikacji w środowisku zawodowym.

Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

Z nowego wyposażenia korzystają wszyscy uczniowie szkoły. To konkretna zmiana, którą widać nie tylko w salach lekcyjnych, ale przede wszystkim w możliwościach, jakie otwierają się przed młodzieżą z powiatu niżańskiego.