RCEZ w Nisku. Uczniowie zyskali dwie nowoczese pracownie

Jednym z ważnych elementów projektu było wyposażenie nowej pracowni robotów przemysłowych. Do szkoły trafił specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, który pozwala uczyć się programowania i obsługi robotów wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle.
Zajęcia w takiej pracowni to przede wszystkim nauka poprzez praktykę. Uczniowie mogą samodzielnie testować rozwiązania, realizować projekty i mierzyć się z konkretnymi zadaniami - dokładnie tak, jak wygląda to w prawdziwych zakładach pracy. Sprzęt został dobrany tak, aby odpowiadał również potrzebom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Komentarze