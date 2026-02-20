Miesięcznik
Nisko 20 lutego 2026

RCEZ w Nisku. Uczniowie zyskali dwie nowoczese pracownie

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mogą już korzystać z nowego, nowoczesnego wyposażenia. W szkole powstały dwie odnowione pracownie - robotów przemysłowych oraz językowa. To kolejny krok w stronę praktycznej i lepiej dopasowanej do rynku pracy edukacji.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jednym z ważnych elementów projektu było wyposażenie nowej pracowni robotów przemysłowych. Do szkoły trafił specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, który pozwala uczyć się programowania i obsługi robotów wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle.

Zajęcia w takiej pracowni to przede wszystkim nauka poprzez praktykę. Uczniowie mogą samodzielnie testować rozwiązania, realizować projekty i mierzyć się z konkretnymi zadaniami - dokładnie tak, jak wygląda to w prawdziwych zakładach pracy. Sprzęt został dobrany tak, aby odpowiadał również potrzebom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Drugą inwestycją jest w pełni wyposażona pracownia językowa. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie mają lepsze warunki do nauki języków obcych - z wykorzystaniem multimediów, nagrań i interaktywnych ćwiczeń.

W dzisiejszych realiach dobra znajomość języków to podstawa, zwłaszcza w szkołach zawodowych, które przygotowują młodzież do pracy w nowoczesnej gospodarce. Nowa pracownia ma pomóc nie tylko w zdaniu egzaminów, ale przede wszystkim w swobodnej komunikacji w środowisku zawodowym.

Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

Z nowego wyposażenia korzystają wszyscy uczniowie szkoły. To konkretna zmiana, którą widać nie tylko w salach lekcyjnych, ale przede wszystkim w możliwościach, jakie otwierają się przed młodzieżą z powiatu niżańskiego.

Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu