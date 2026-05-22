Cztery oferty na projekt parkingu z funkcją schronu w Stalowej Woli

Najtańszą propozycję złożyła warszawska firma AKINT - ponad 303 tys. zł. Najwyższa oferta opiewa na ponad 753 tys. zł. Termin realizacji dokumentacji w każdej z ofert wynosi około 105-106 dni.

Planowana inwestycja ma powstać przy skrzyżowaniu ul. KEN i ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli. Obiekt będzie pełnił podwójną funkcję - parkingu podziemnego oraz miejsca ukrycia dla 500 osób, w tym 30 osób z niepełnosprawnościami.

Wybrane biuro projektowe przygotuje pełną dokumentację wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

