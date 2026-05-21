Stalowa Wola 21 maja 2026

Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik

Miłośnicy literatury obyczajowej i historycznej będą mieli okazję spotkać się z Sylwią Kubik. Autorka będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli już 25 maja o godz. 17.

Karolina Kusińska

Pisarka znana jest przede wszystkim z powieści osadzonych na Powiślu i Żuławach, w których łączy wątki obyczajowe z historią regionu. Wśród jej najpopularniejszych książek znajdują się m.in. Sybiraczka, Pod obcym niebem, Mennonitka i hrabia oraz seria Osadnicy na Żuławach.

Sylwia Kubik jest polonistką, zielarką i autorką bestsellerowych powieści. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, a swoje zainteresowania rozwija również w dziedzinach związanych m.in. z zielarstwem, fitoterapią czy rolnictwem. Jak podkreślają organizatorzy, różnorodność doświadczeń i pasji znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości.

Spotkanie odbędzie się w sali bankietowej na drugim piętrze Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowa Wola.

