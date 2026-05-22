Trwa druga edycja kampanii „#zaginioneNIEzapomniane”

Tegoroczna odsłona kampanii zwraca szczególną uwagę na relacje nawiązywane online. Policja podkreśla, że wiele zaginięć nie zaczyna się nagle, lecz jest efektem dłuższego procesu budowania zaufania przez osoby poznane w sieci. Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów, by interesowali się nie tylko tym, gdzie przebywa dziecko, ale również z kim kontaktuje się w internecie.

W ramach kampanii przygotowano spot profilaktyczny, który będzie emitowany w telewizji, internecie oraz przestrzeni publicznej, m.in. w pociągach, komunikacji miejskiej i galeriach handlowych. Zaplanowano także publikacje materiałów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń związanych z tzw. groomingiem.

Policja przypomni również historie trojga nastolatków, których zaginięcia do dziś pozostają niewyjaśnione: Karoliny Siwek, Łukasza Sasa i Katarzyny Domerackiej. Opublikowane zostaną także progresje wiekowe pokazujące, jak mogliby wyglądać dziś jako dorośli.

25 maja budynki i obiekty w całej Polsce zostaną podświetlone na niebiesko - kolor ten symbolizuje pamięć o zaginionych dzieciach i solidarność z ich rodzinami. W akcję włączą się m.in. instytucje publiczne, obiekty sportowe i budynki Policji.