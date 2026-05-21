Zagrają „Dziób w Dziób” i „Ohey’a”

Kto nie zdążył na premierę najnowszej sztuki „Dziób w Dziób” Teatru Ad Hoc ze Stalowej Woli może nadrobić zaległość. Będzie miał ku temu dwie okazje: w piątek, 29 maja o godzinie 18 Ad Hoc pokaże zabawną sztukę w Spółdzielczym Domu Kultury, a w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury, na sali kameralnej. A wcześniej – w piątek 22 maja o 18 zagra „Męczeństwo Piotra Oheya” w Niżańskim Centrum Kultury.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Na kwietniowej premierze spektaklu „Dziób w dziób” według Maliny Prześlugi był komplet publiczności. Jak podkreślają aktorzy, sztukę ze względu na humor i uniwersalny przekaz, obejrzeć mogą i dorośli i młodsi widzowie, od lat 10.

„Dziób w dziób” to ceniony dramat – autorki znanej z inteligentnych, pełnych humoru tekstów dla młodego widza. Spektakl w lekkiej, dynamicznej formie porusza uniwersalne tematy: wykluczenia, tożsamości i przynależności. Dzięki wyrazistym postaciom i humorowi trafia zarówno do młodszej, jak i dorosłej publiczności. Na premierze, na sali nie zabrakło i młodej publiczności, ale też pełnoletnich fanów teatralnej grupy, którzy przyszli zaciekawieni nową propozycją. Bawili się przednio i jedni i drudzy.

– I zabawnie i z przekazem ciekawym i fajną muzyką. Warto było być – tak w mediach społecznościowych komentowała spektakl pani Danuta.

– Ależ to było energiczne przedstawienie, a przy tym lekkie i zabawne, brawo! – wtórowała jej pani Katarzyna.

Na scenie wystąpią: Piotr Zając, Wioleta Hartleb, Małgorzata Jarocka, Anna Pawelec, Edyta Zakrzewska, Tomasz Gotkowski oraz Vasyl Shvets, który swoją rolę gra zamiennie z Damianem Marczakiem.

Za reżyserię spektaklu odpowiada Maria Bembenek, klimat podkreślała zaś hiphopowa muzyka jaką ułożył eme1 (Mateusz Łojek). Warstwa tekstowa utworu, jaki skomponował młody muzyk opowiadała w humorystyczny sposób o tym, co dzieje się na scenie.

„Dziób w dziób” to najnowsza propozycja aktorów – amatorów ze Stalowej Woli, ale jeśli nie widzieli państwo poprzedniej – czyli farsy „Męczeństwo Piotra Oheya” do Niska. Tam podczas „Majówki Teatralnej, już w ten piątek o godzinie 18 w miejscowym NCK-u dzięki aktorom z Ad Hoc, zobaczyć będzie można co dzieje się, gdy w łazience zagnieździ się na m tygrys…

Ten spektakl wyreżyserowała Maria Bembenek., w tworzeniu scenografii brał udział cały zespół, a w sztuce występują: Piotr Zając, Anna Pawelec, Wioleta Hartleb, Edyta Zakrzewska, Tomasz Gotkowski, Damian Marczak, Wojciech Cesnyka, Vasyl Shvets, Piotr Stefaniak.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

