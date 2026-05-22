Stalowa Wola 22 maja 2026

Jak wyglądało dzieciństwo bez internetu?

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli ruszyły zajęcia dla uczniów klas I–III pod hasłem „Kiedy mama i tata byli mali. Zabawy sprzed lat”. Jako pierwsi w retro podróż wybrali się uczniowie klasy 2a z PSP nr 11.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt ma pokazać najmłodszym, jak dzieci spędzały wolny czas przed erą smartfonów, komputerów i internetu. Podczas spotkania uczniowie poznali realia życia w czasach PRL-u oraz dawne podwórkowe zabawy swoich rodziców i dziadków.

Jednym z głównych punktów zajęć były warsztaty szycia. Dzieci samodzielnie tworzyły maskotki z filcu, ucząc się podstaw pracy z igłą i nitką. Dla wielu było to pierwsze takie doświadczenie.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcie wykonane aparatem Polaroid oraz drobne upominki.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę” realizowanego w programie „Partnerstwo dla książki 2026”.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

