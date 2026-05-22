Jak wyglądało dzieciństwo bez internetu?

Projekt ma pokazać najmłodszym, jak dzieci spędzały wolny czas przed erą smartfonów, komputerów i internetu. Podczas spotkania uczniowie poznali realia życia w czasach PRL-u oraz dawne podwórkowe zabawy swoich rodziców i dziadków.

Jednym z głównych punktów zajęć były warsztaty szycia. Dzieci samodzielnie tworzyły maskotki z filcu, ucząc się podstaw pracy z igłą i nitką. Dla wielu było to pierwsze takie doświadczenie.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcie wykonane aparatem Polaroid oraz drobne upominki.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę” realizowanego w programie „Partnerstwo dla książki 2026”.