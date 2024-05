Ponad 400 członków „Solidarności” z naszego regionu bierze udział w proteście w Warszawie „Precz z Zielonym Ładem”. Pojechali członkowie z: Regionu Ziemia Sandomierska, Huty Stalowa Wola, HSJ, Siarkopolu Tarnobrzeg, Federal Mogul, Sandomierza, Janowa Lubelskiego, Nowej Dęby.

10 maja o godz. 12 z Placu Zamkowego ruszyła wielka manifestacja rolników i pracowników przeciwko regulacjom zapisanym w tzw. Zielonym Ładzie. W proteście uczestniczy też NSZZ „Solidarność”.

– Dzisiaj krzyczymy „Precz z Zielonym Ładem” i demonstrujemy przeciwko tej zarazie unijnej, którą chce nam wprowadzić Komisja Europejska, ale my już jesteśmy o parę kroków do przodu. Dzisiaj ogłosimy pospolite ruszenie, jeśli chodzi o zbieranie podpisów pod referendum obywatelskim, aby Polacy mogli się faktycznie wypowiedzieć i wyrzucić Zielony Ład do kosza – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda tygodnikowi „Solidarność”.

(jk)