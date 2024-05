Już po raz kolejny stalowowolskie muzeum bierze udział w europejskiej imprezie, otwierając swe podwoje w późnych godzinach wieczornych dla wszystkich zwiedzających.

Noc Muzeów to jedno z tych wydarzeń, na które czekają zarówno miłośnicy historii, sztuki, jak i po prostu ci, którzy cenią sobie wrażenia kulturalne na wysokim poziomie. Ten wieczór zapowiada się jako prawdziwe święto dla entuzjastów muzealnego zwiedzania. Będzie to nie tylko okazja do podziwiania eksponatów, ale także możliwość udziału w specjalnych wydarzeniach, takich jak koncerty czy warsztaty.

Stalowowolskie muzeum przygotowało wyjątkowe wystawy w swoich oddziałach: Muzeum Regionalnym, Galerii Karpińskiego oraz w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego z mocnym muzycznym akcentem. W głównej siedzibie otwarta zostanie tego dnia nowa wystawa czasowa pt. „Roztoczańsko-podkarpackie wizje natury”, która prezentuje prace członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Do tegorocznej edycji dołączają także znane stalowowolskie instytucje. Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, Galeria Spółdzielczego Domu Kultury, a także Automobilklub Stalowa Wola i Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Ta szczególna noc oprócz zwiedzania wystaw będzie okazją do wysłuchania dwóch plenerowych koncertów. Miłośnicy bossa novy, rumby i salsy mogą wysłuchać koncertu formacji „Iza & Latynoscy Brothers”. Niezwykły kompozytor-melodysta Maciej Łyszkiewicz skomponował 10 utworów, do których piękne teksty napisała Iza Kowalewska, inspirując się poetami polskiej piosenki i z przymrużeniem oka podejmując z nimi dialog. To opowieści o niewyczerpanych tematach: miłości, rozstań, szalonych tańców i uniesień. To powrót do dawnych szlagierów i melodyjnych refrenów.

Dla fanów muzyki klasycznej w nowych, żywiołowych aranżacjach nie może zabraknąć koncertu „Jelonka”. To w zdecydowanej większości muzyka instrumentalna z przewodnią rolą skrzypiec oraz instrumentów smyczkowych w rockowo-metalowym towarzystwie gitar i perkusji. Artysta komponuje bowiem najpopularniejsze utwory skrzypcowe w nowych, hardrockowych wersjach. Wśród jego przeróbek znajduja się dzieła takich kompozytorów jak Vivaldi, Paganini, Chopin, Chaczaturian, Rossini i innych klasyków, a także dzieła Jimiego Hendrixa, Beastie Boys czy Boney M. Jedno jest pewne – podczas koncertu tego artysty na odbiorców czekają niesamowite przeżycia muzyczne!

Jak zwykle wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Jedynym wyjątkiem jest wejście na wystawy w Muzeum COP za symboliczną złotówkę.

PROGRAM

11 maja 2024

PROGRAM /17.00–23.00/

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17

/17.00–23.00/

WSTĘP 1 ZŁ

WYSTAWY

Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce

Miasto – ekspozycja dla dzieci

Matematyczny pociąg (Hevelianum)

KONCERTY PLENEROWE PRZY MUZEUM COP

Iza & Latynoscy Brothers

Muzyczna podróż dla miłośników bossa novy, rumby i salsy /20.00/

Jelonek – klasyka na rockowo

Żywiołowe aranżacje Vivaldiego, Chopina, Rossiniego i nie tylko… /21.00/

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

/17.00–22.00/

WYSTAWY

Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem

Galeria przez dotyk – dziedziniec Muzeum

Roztoczańsko-podkarpackie wizje natury – wystawa fotograficzna członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP

Nie z tej ziemi. Maria Kozłowa

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12

/17.00–22.00 /

WYSTAWY

Alfons Karpiński ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Z muzealnego skarbca. Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(17:00-17:45 zwiedzanie z przewodnikiem – liczba miejsc ograniczona)

Fikaj z Koziołkiem Matołkiem – wystawa dla dzieci od 4 do 10 lat

Dworzec kolejowy w Stalowa Wola-Rozwadów , ul. Dąbrowskiego 12

/16:00–18:00/

WYSTAWA

Rozwadowska makieta kolejowa

Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli

ks. J. Popiełuszki 4, dom katechetyczny obok bazyliki konkatedralnej

/19.00–22.00/

WYSTAWY

Wystawa papieska

Historia budowy i poświęcenia kościoła MB Królowej Polski w Stalowej Woli

A jutro jest nieznane. Podziemna „Solidarność” w Stalowej Woli

13 × PAPIEŻ – wystawa prac Jana Dawida II Kuracińskiego

Galeria Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Okulickiego 32

/17.00–20.00/

WYSTAWY

KADRUJEMY – wystawa zdjęć Grupy Fotograficznej KADR

Malarstwo Michała Potaczały

Automobilklub Stalowa Wola oraz Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, podziemny parking /17.00–20.00/

Pokaz kultowych zabytkowych samochodów

