W sobotę, 11 maja stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Stalowej Woli przy ul. Staszica odbędą się 66. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w lekkiej atletyce.

Rozpoczną je o godzinie 14 młociarze. Około godziny 15.30 zaplanowane jest uroczyste otwarcie mistrzostw, po których odbywać się będą pozostałe konkurencje. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe medale i upominki, a puchary odbiorą zwycięzcy aż 11 konkurencji pucharowych.

Organizatorami mistrzostw są: Podkarpacki OZLA, Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, Urząd Miasta i Rada Miejska w Stalowej Woli, MOSiR w Stalowej Woli, a patronat honorowy objął prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Prawo startu mają wyłącznie zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje i aktualne badania lekarskie. Zgłoszenia jedynie drogą elektroniczną: www.starter.pzla.pl do czwartku, 9 maja do godziny 20. Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie.

W ubiegłym roku do rywalizacji przystąpiło blisko 400 zawodniczek i zawodników, głównie z Podkarpacia, ale także z ościennych województw: lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Rozgrywane one były w makabrycznych, jak na tę porę roku warunkach pogodowych. Było zimno i wiał mocny, porywisty wiatr.