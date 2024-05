Kilkanaście dni temu koszykarze Stali Stalowa Wola zapewnili sobie grę w 2 lidze w sezonie 2024/25, a równe 15 lat temu awansowali do koszykarskiej ekstraklasy.

9 maja 2009 roku odbył się ostatni finałowy mecz, w którym Stal… zremisowała z Polonią 2011 Warszawa 94:94. Nie trzeba było zarządzać dogrywki, żeby wyłonić zwycięzcę, ponieważ do najwyższej klasy rozgrywkowej wchodziły dwa najlepsze zespoły sezonu 2008/09.

Stal zapewniła sobie awans kilka dni wcześniej, wygrywając na wyjeździe decydujące piąte spotkanie półfinału play-off z Big Starem Tychy 85:63. Naszą drużynę wspierała w tym meczu kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców, którą po meczu oklaskiwali nie tylko nasi koszykarze, ale również kibice… Big Stara.

Finałowy mecz nie miał praktycznie żadnego znaczenia, a mimo to hala stalowowolskiego MOSiR-u wypełniła się po brzegi. Spotkanie nazwane zostało pojedynkiem Pamułów. Stal prowadził trener Bogdan Pamuła, a w drużynie Polonii występował jego syn, Piotr – późniejszy reprezentant Polski. Tacie i bratu kibicowała Anna Pamuła – w tamtym czasie koszykarka ekstraklasowego AZS-u Poznań, a mężowi i synowi Elżbieta Pamuła, była znakomita koszykarka Stali. Mecz zakończył się remisem, więc kolacja przebiegała bez zakłóceń…

Po ostatniej kwarcie kibice wbiegli na parkiet i zgotowali swojej drużynie szampańską zabawę. Zarząd klub uhonorował zawodników i trenerów pamiątkowymi pucharami, prezenty wręczył ówczesny marszałek województwa podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński, a w imieniu władz samorządowych dziękował i gratulował awansu, obecny prezes piłkarskiej spółki akcyjnej Stal, a wtedy starosta stalowowolski, Wiesław Siembida.

Awans wywalczyli: Michał Wołoszyn, Rafał Partyka, Paweł Pydych, Tomasz Andrzejewski, Marek Piechowicz, Adam Lisewski, Bartłomiej Szczepaniak, Karol Szpyrka, Maciej Klima, Szymon Juniak, Rafał Sobiło, Dawid Szewczyk, Kamil Drelich, Adam Jurga. Trener Bogdan Pamuła.

Stal, po 11 latach nieobecności wróciła do koszykarskiej elity. I utrzymała się w niej, jednak nie przystąpiła do rozgrywek w kolejnym sezonie. Dlaczego? O tym wkrótce, oczywiście w SZTAFECIE.