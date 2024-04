Kolejnym przeciwnikiem piłkarzy „Stalówki” będzie Kotwica Kołobrzeg. Drużyna, która przystępowała do wiosennej rundy z pozycji lidera, znacznie obniżyła loty w tym roku, ale wciąż wymienia się ją w gronie głównych kandydatów do bezpośredniego awansu.

Po porażce w domu z Zagłębiem II Lubin pracę w Kotwicy stracił trener Maciej Bartoszek, który prowadził „biało-niebieskich” przez ostatni rok. Zastąpił go były piłkarz Śląska Wrocław, a także takich klubów jak: Neuchatel Xamax (Szwajcaria) oraz AS Nancy i Lens (Francja), wicemistrz Europy do lat 18 oraz 58-krotny reprezentant Polski, uczestnik MŚ w Meksyku, Ryszard Tarasiewicz. Po zakończeniu kariery piłkarskiej popularny „Taraś” został trenerem. Prowadził m.in. swój ukochany Śląsk, ŁKS Łódź, Koronę Kielce, Pogoń, GKS Tychy, Miedź i ostatnio Arkę. W roli szkoleniowca Kotwicy zadebiutował w meczu w zwycięskim wyjazdowym meczu z Wisłą Puławy 3:1. Tydzień później Tarasiewicza poprowadził po raz pierwszy Kotwicę przed swoją publicznością w Kołobrzegu i nie było to udane powitanie. Gospodarze przegrali z rezerwami ŁKS 0:1. W sobotę, 27 kwietnia, a więc w dniu spotkania Stali z Kotwicą, Ryszard Tarasiewicz będzie obchodził 62. urodziny!

Junior, Cywiński, Kozłowski, Nowak, Stasiak…

Kotwica to najskuteczniejszy zespół tego sezonu. W 29. meczach zdobył 53 bramki. Piłkarze z nadmorskiego klubu strzelają, jak na zawołanie. I nie ma dla nich żadnego znaczenia, czy grają na swoim stadionie, czy w delegacji. Najlepszym strzelcem zespołu jest 24-letni Jonathan Junior. Zdobył 18 bramek (8 z rzutów karnych) i jest wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców II ligi. To on zdobył jedyną, zwycięską dla „Kotwy” bramkę w pierwszym meczu Stali z Kotwicą w Kołobrzegu.

Trzeba jednak od razu dodać, że Brazylijczyk ma z przodu odpowiednie wsparcie. Świadczą o tym zdobycze bramkowe innych piłkarzy. 7 goli strzelił Michał Cywiński – dobra nowina to taka, że ani jednej w tym roku… – 6 jest dziełem byłego napastnika m.in. GKS- Katowice i Skry, Filipa Kozłowskiego, a po 5 bramek zdobyli zawodnicy, którzy zdążyli zagrać w Ekstraklasie: Aron Stasiak i Olaf Nowak.

Nie ważne, na jakim stadionie grają, wszędzie strzelają

Z 14 wyjazdów Kotwica przywiozła 23 pkt (6 zwycięstw – 5 remisów – 3 porażki, bilans bramkowy 32:25). Tylko po dwóch spotkaniach schodziła z boiska z zerowym dorobkiem bramkowym. W Częstochowie, gdzie przegrała ze Skrą 0:1 i w Grudziądzu, gdzie zremisowała z Olimpią 0:0. We wszystkich pozostałych meczach zdobywała bramki. I to sporo! Warto się temu przyjrzeć.

Po trzy bramki wbiła Kotwica swoim rywalom na stadionach w Siedlcach (3:3) i w Bytomiu (3:3). We Wronkach wygrała z Lechem II 5:1, w Lubinie z rezerwą Zagłębie 3:2, w Łodzi z ŁKS-em II 3:2, w Krakowie z Hutnikiem 5:3, w Elblągu 3:2 i w Puławach 3:2. Reasumując, 6 wygranych na wyjeździe meczów, 22 zdobyte bramki, 11 straconych. Co by nie powiedzieć, taka statystyka wrażenie robi. To tylko tylko dwie bramki mniej od dorobku naszego zespołu w spotkaniach rozgrywanych na stadionie PCPN w Stalowej Woli.

Mecz Stal – Kotwica, sobota, 27 kwietnia godz. 19.45. Transmisja na żywo na www.sport.tvp.pl