Miasto Stalowa Wola zakończyło proces przyjmowania ofert na zaprojektowanie przebudowy i budowy ulicy Żurawiej. Dwie firmy projektowe przystąpiły do przetargu: MARBUD Marcin Walkiewicz, ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg, cena 141 450,00 zł oraz PD PROJEKT mgr inż. Paweł Dul, ul. Tarnobrzeska 70, 39-441 Furmany, cena 109 470,00 zł.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla całej długości ul. Żurawiej (od wlotu przy obwodnicy Stalowej Woli do skrzyżowania z drogą 4KDL), która będzie zawierać plan budowy i przebudowy drogi, odwodnienia, wykonanie chodnika, oświetlenia ulicy z nawiązaniem do istniejącego oraz opracowanie projektu zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego, a kolidującego uzbrojenia terenu.

– Generalny remont ul. Żurawiej, to z jednej strony odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy na co dzień borykają się ze złym stanem nawierzchni tej drogi i brakiem oświetlenia, a z drugiej, to otwarcie dla nowych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. Nowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo i estetykę w tej części naszego miasta – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.