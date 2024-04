Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego mieszczące się przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli uruchomiło możliwość wirtualnego zwiedzania placówki. Od teraz zwiedzający mogą odkrywać bogactwo kolekcji muzeum i zaglądać w jego zakamarki bez wychodzenia z domu.

– Otwieramy się wirtualnie na naszych zwiedzających, czyli krótko mówiąc z kanapy, za darmo w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie możemy sobie zwiedzić Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, nawet zrobić więcej niż zwykły zwiedzający czy turysta, bo możemy na przykład wejść do zabytkowego samochodu, na co nie pozwalamy, zwiedzającym, którzy kupią bilet – mówiła Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Dzięki zaawansowanej technologii wirtualnej rzeczywistości Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zapewnia nowe doświadczenie zwiedzania, umożliwiając uczestnikom odkrycie historii regionu bez względu na ich lokalizację. Odwiedzający będą mieli możliwość eksploracji każdego zakamarka muzeum bez ograniczeń czasowych czy przestrzennych oraz zgłębienia tajemnic przemysłowego dziedzictwa, oglądając bogate zbiory prezentowane w muzeum.

– Spacer został wykonany przez firmę bardzo profesjonalną, która od lat zajmuje się właśnie spacerami wirtualnymi, w muzeach. Jest to program taki bardzo intuicyjny, bardzo uporządkowany, każdą strefę wystawy można sobie odwiedzić, poczytać opisy eksponatów, obejrzeć wygodnie filmy. Przychodzą tutaj do nas zwiedzający i często sygnalizują, że aby wszystko przeczytać i obejrzeć trzeba tu spędzić pół dnia. Można przyjść do muzeum do czego zawsze zachęcam, natomiast tę wiedzę sobie pogłębić podczas wirtualnego spaceru – mówiła Aneta Garanty.

Powstanie wirtualnego spaceru możliwe było dzięki współpracy z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu. Statutową działalnością Fundacji ARP jest służba ukierunkowana na tworzenie takich warunków funkcjonowania społecznego, w których możliwie największa liczba osób jest częścią społeczności lokalnej i narodowej, dziś i jutro.

– Muzeum jest tak naprawdę Muzeum Polskiej Tradycji Przemysłowej i szkoda byłoby żeby dziecko w Gdyni, Gdańsku, Opolu czy w jakimkolwiek innym mieście nie mogło się zapoznać z tą bogatą historią, która tutaj jest wystawiona. Oczywiście mam nadzieję, że wycieczki szkolne będą organizowane również tutaj do muzeum i coraz więcej będzie odwiedzających nie tylko z Podkarpacia ale z całej Polski. Niemniej jednak nie możemy zapominać o logistyce, to jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą w taki sposób łatwy dostać się na miejsce – mówiła Alice Neffe, prezes fundacji ARP.

Wirtualny spacer dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Muzeum COP – www.muzeumcop.pl

– Wirtualne zwiedzanie mają wszystkie większe palcówki w Polsce, a to co obserwujemy teraz w statystykach, jeśli chodzi o odwiedzalność muzeów, to te statystyki cały czas rosną czyli taka wirtualna dostępność w żaden sposób nie przeszkadza, nie zniechęca żeby zobaczyć eksponat na żywo. Zawsze jako muzelanik, będą za tym, żeby jednak przyjść i obejrzeć dzieło w oryginale, bo nic nie zastąpi kontaktu z naszymi wspaniałymi przewodnikami, edukatorami, to jest tylko taki pogłębiacz wiedzy, zachęcenie żeby przyjechać – mówiła Aneta Garanty.