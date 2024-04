Mając w pamięci fakt, że kiedyś w Nisku był pałac, który niekiedy nazywano zamkiem, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” proponuje młodym artystom udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Gdyby Nisko miało zamek…”.

– Liczymy na prace inspirowane fotografiami dawnego, niżańskiego pałacu, a także na takie, w których ujawni się dziecięca fantazja. Chcielibyśmy zobaczyć jak zamek wyobrażają sobie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Świetnie by było, gdyby w pracach konkursowych prócz wizji samego budynku twórcy uwzględnili jego otoczenie i mieszkańców. Prosimy o to, by prace były wykonane samodzielnie – piszą organizatorzy.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Nisko. Organizatorom zależy na rozwijaniu plastycznych uzdolnień i wyobraźni dzieci, kształtowanie wśród dzieci postaw kreatywnych oraz promocji gminy Nisko.

Prace powinny mieć formę płaską, papierową, wielkość A4 lub A3, preferowany układ pionowy. Oceniać będzie zgodność z tematem, estetykę prac, kreatywność. Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych oraz nagrodę specjalną, ufundowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Dodatkowym wyróżnieniem będzie ekspozycja zwycięskich prac (sygnowanych nazwiskiem autorów) nad Zalewem Podwolina.

Prace należy dostarczyć na adres: NCK „Sokół” w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024 r.

Konkurs pod patronatem burmistrza gminy i miasta Nisko.