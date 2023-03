Zakończyły się prace przy realizacji drugiego etapu przebudowy mostu na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R, w miejscowości Radomyśl nad Sanem. Zadanie pochłonęło 4,1 mln zł. Modernizacja przeprawy przeprowadzona została przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Brakujące środki pochodziły z budżetu powiatu stalowowolskiego i gminy Radomyśl nad Sanem.

W latach w 2016 – 2017 za kwotę 3,2 mln zł został wykonamy pierwszy etap remontu i modernizacji tego obiektu, w tym: nawierzchni jezdni i chodników, systemu odwodnienia, płyty pomostu, urządzeń dylatacyjnych, balustrad oraz barier. W drugim niedawno ukończonym etapie remontowana była część pod płytą mostu, czyli jego cała konstrukcja.

– To wszystko co pod mostem zostało wyremontowane. Inwestycja trwała rok czasu, rozpoczęliśmy w zeszłym roku w kwietniu, teraz w marcu odbieramy. Most jest zarówno na górze jak i na dole wyremontowany, możemy spokojnie jeździć. Długość tego mostu to jest 356 metrów – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

W ramach inwestycji m. in.: rozebrano prefabrykaty betonowe na stożkach i nasypach, wykonano roboty ziemne i żelbetowe na stożkach, przy filarach i przyczółkach, roboty zabezpieczające podpory i płyty pomostu od spodu, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymieniono uszkodzone nity na śruby sprężające, umocniono stożki betonowe elementami prefabrykowanymi, ułożono ścieki korytkowe na skarpach, a także wykonano schody skarpowe. Inwestycja była realizowana w okresie od kwietnia 2022 roku do marca 2023 roku.

– Chciałbym wskazać na istotną sprawę związaną ze współdziałaniem samorządów i rządu w zakresie finansowania tej inwestycji, które spowodowało osiągnięcie zamierzonego celu. Oddano do użytku most na Sanie łączący w mikro skali dwie gminy Radomyśl nad Sanem i gminę Zaleszany, a w makro skali łączący województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. Jest to niezwykle ważne zadanie dla gminy Radomyśl ale też myślę, że w szerszej skali dla całego województwa podkarpackiego – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaznaczył, że w ciągu 7 lat Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to dotacje dla samorządów opiewające na ponad 16 miliardów złotych, które przyniosły poprawę blisko 24 tys. km dróg.

– Skala wsparcia, które jest kierowane do samorządów jest wysoka jak nigdy i myślę, że samorządowcy najlepiej świadczą o tym, że to wsparcie jest, że jest ono wykorzystywane przy inwestycjach w wielu obszarach, nie tylko w obszarze drogowym, ale również kanalizacyjnym, społecznym, sportowym, oświatowym, kulturalnym. Cieszę się bardzo, że przy wsparciu rządowym zostało zrealizowane to zadanie. To ważne żeby sięgając po środki rządowe, samorządy również współpracowały ze sobą i koncentrowały się na tych zadaniach, które są strategiczne od strony społecznej, na tych inwestycjach, na które ludzie czekają od wielu, wielu lat. Mogę zapewnić, że środków na inwestycje drogowe jeszcze w tym roku będzie po raz kolejny bardzo dużo, za niedługo wojewodowie ogłoszą kolejny nabór – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.