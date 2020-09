Żywko, Jóźwik, Stój złotymi, a Sabat i Lebioda brązowymi medalistami mistrzostw Polski!

Znakomicie podczas ostatnich lekkoatletycznych mistrzostw Polski seniorów i do lat 23, spisali się zawodnicy, którzy sportową karierę rozpoczynali w Victorii Stalowa Wola. Na podium stanęła także była zawodniczka Sparty.

W Białej Podlaskiej odbywały się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, z których z dwoma złotymi medalami wrócił Szymon Żywko. Zawodnik trenera Mirosława Barszcza, bo wciąż to właśnie szkoleniowiec Victorii prowadzi tego biegacza, mimo iż ten od ponad dwóch lat reprezentuje AZS UMCS Lublin, wywalczył mistrzostwo Polski w biegu na 1500 i na 800 m. W tym drugim biegu pochodzący z Kurzyny Małej lekkoatleta ustanowił rekord życiowy.

Czwarte miejsce w biegu na 1500 m zajął Stanisław Lebioda, który przed rokiem przeniósł się z Victorii do RLTL ZTE Radom i trenuje u Leszka Trzosa. Eks-victorianin stanął na najniższym stopniu podium ze swoimi kolegami klubowymi w biegu sztafetowym 4×400 m, zdobywając ze swoimi kolegami „brąz” (3:17,63).

W Białej Podlaskiej w biegu na 800 m startowała także inna wychowanka trenera Anioła, reprezentująca od roku Resovię, Agnieszka Dybka. I ona, podobnie jak Stanisław Lebioda, musiała zadowolić się miejsce najbardziej nielubianym przez sportowców, a więc miejscem czwartym. W rzucie młotem startowały dwie „victorianki”: Natalia Ziółkowska (5 miejsce) i Agata Kotwica (7).

Tydzień wcześniej we Włocławku odbywały się seniorskie mistrzostwa Polski. W biegu pań na 800 metrów triumfowała Joanna Jóźwik, obecnie AZS AWF Katowice. W finale była zawodniczka trenera Anioła stoczyła pasjonującą walkę z Angeliką Cichocką z Sopotu i byłą zawodniczką Sparty, Anną Sabat z Resovii oraz z wywodzącą się z Victorii, Angeliką Sarną, która była czwarta.

Mistrzostwo Polski zdobył Bartłomiej Stój. Wychowanek trenera Jacka Łypa z Victorii, aktualnie zawodnik AZS Politechniki Opolskiej, wygrał konkurs rzutu dyskiem.

Stalowowolskie akcenty mieliśmy także w biegu na 1500 m mężczyzn i w chodzie sportowym na 5 km. Szymon Żywko zajął czwarte miejsce w biegu na 1500 m, a w chodzie na 5 km miejsce piąte miejsce wywalczyła zawodniczka trenera Mirosława Barszcza, Małgorzata Cetnarska z Victorii.

