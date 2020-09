Życie w Magicznych Ogrodach

Można założyć, że każdy z nas był kiedyś w jakimś ogrodzie i ma pojęcie jak takie miejsce wygląda. Wiemy także, jakie ogród wywołuje emocje i że są to odczucia zwykle pozytywne.

A gdyby chcieć użyć pięciu skojarzeń z ogrodem? W Słowniku Symboli Władysława Kopalińskiego znajdujemy ich więcej: raj, szczęście, zbawienie, czystość, dom, schronienie, odpoczynek, świeżość, cień, porządek, życie ludzkie, żeńskość, płodność, urodzaj, wiosna, radość, wesołość, harmonia, refleksja. Prawda, że od razu budzi się wyobraźnia?

Jak się wydaje, ogrody były od zawsze, w mitologii greckiej był ogród Hesperyd, gdzie rosły złote jabłka. W tym ogrodzie odbyły się uroczystości weselne Zeusa i Hery. W Biblii czytamy o Edenie, zamieszkałym przez pierwszych ludzi, Adama i Ewę. A współcześnie mamy Magiczne Ogrody Janowiec.

A wszystko dlatego, że natura jest nieodłączną częścią życia człowieka. Drzewa, rośliny, zwierzęta i ptaki to najpiękniejsza strona życia na naszej planecie. W literaturze różnych epok znajdziemy wiele opisów ogrodu, który występuje w literaturze i sztuce jako opis rzeczywistego miejsca lub przenośnia poetycka. Jeśli przyjmiemy, że nasze życie jest ogrodem, to od nas zależy to, czy to miejsce będzie uporządkowane, wypielęgnowane, pełne wspaniałych roślin, czy będzie zarośnięte chwastami, a resztki roślin trawić będą pasożyty. Bo w ogrodzie i w życiu ważna jest systematyczna i ciężka praca. W ogrodzie jak w życiu, widać przemijanie, narodziny i śmierć. Tu nie ma udawania, jeśli pojawia się troska i smutek, to naprawdę. Tu pory roku i barwy zmieniają się jak w życiu.

Zapewne czujecie w tych słowach zbliżającą się melancholię, bo taka jest kolej rzeczy. Po całkiem niezłych letnich miesiącach, czas przygotowywać się do pięknej polskiej jesieni. Łatwo sobie wyobrazić, że jej kolory, zapachy i myśli świetnie będzie widać i czuć w miejscu, w którym rośnie blisko milion drzew, krzewów i kwiatów. Magiczne Ogrody odpoczywają zimą, ale w pozostałe pory roku czekają na Was. Kto z czytających te słowa był w Trzciankach wiosną, latem i jesienią? W tym sezonie Ogrody czekają na swych gości jeszcze przez trzy wrześniowe weekendy – ostatni będzie już jesiennym. Ale zanim nastąpi, zapraszamy Was abyście przyjrzeli się „Kolorom magii”.

12 i 13 września motywem przewodnim w Magicznych Ogrodach będzie właśnie nadchodząca jesień. Od 13:00 i 16:00 czarować będą gości Żongler Wyrwipałka, bębniarze i Mordole. Na scenie w Drzewach rozśmieszać będzie klaun Felix, na Zamku wirować będą bale, a w krasnoludzkiem Grodzie rozgrywać się będą turnieje.

Czekamy na Was, a wy pamiętajcie o Babciach i Dziadkach – to świetny czas na wspólną wyprawę po przygody 🙂