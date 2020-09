Zwycięstwo Podkarpacia, wygrane stalowowolskich lekkoatletów

Reprezentacja województwa podkarpackiego zwyciężyła w międzywojewódzkim meczu U-18: Podkarpacie – Śląsk – Świętokrzyskie – Małopolski, rozgrywanym na stadionie AWF w Krakowie. Spory w tym udział mieli zawodnicy dwóch stalowowolskich klubów, Victorii i Sparty. Nasi lekkoatleci nie tylko zdobywali pozycje medalowe, wygrywali swoje konkurencje, ale ustanowili także aż dziesięć rekordów życiowych.

Na najwyższym stopniu podium stanął skoczek wzwyż Sparty Stalowa Wola, 15-letni Jakub Krasowski, który pokonał poprzeczkę na wysokości 189 cm. To jego nowa „życiówka”. Świetnie na 300 m pobiegł Marek Grykałowski. Sprinter Victorii uzyskał na mecie czas 37,50 i także on ustanowił nowy rekord życiowy.

Pierwsze miejsce zajął także oszczepnik Victorii, Patryk Tylus, który rzucił oszczepem ważącym 700 g na odległość 54,10.

„Victorianki” zdominowały bieg na 400 m, ale zwycięstwo zapisała… Resovia, bowiem od roku jej zawodniczką jest wychowanka stalowowolskiego klubu, Agnieszka Dybka. Była podopieczna trenera Stanisława Anioła prezentuje ostatnio bardzo wysoką formę i potwierdziła to na stadionie im. Bronisława Czecha, wygrywając czasem 57,28. Za nią linię mety minęły dwie jej były koleżanki klubowe, Wanessa Krzyżewska (59,28) i Nikola Jędruszko (59,54).

fot. www.lekkoatletyka.net.pl