Zwycięstwo koszykarzy Stali z Jurą Zabierzów

Piąte zwycięstwo z rzędu odnieśli koszykarze Stali. W niedzielę zespół trenera Bogdana Pamuły pokonał Jurę Basket Zabierzów i traci już tylko jeden punkt do prowadzącego Elektretu Limanowa, który niespodziewanie przegrał na swoim parkiecie z Koroną Kraków.

Mecz Stali z Jurą dobrze zaczął się dla „zielono-czarnych”, którzy od początku potrafili narzucić przeciwnikowi swój styl i swoje tempo gry, a że w parze z tym szły także: dobra skuteczność rzutowa i niezła gra w obronie, więc do drugiej kwarty przystępowała nasza drużyna z jedenastu punktową zaliczką.

Druga „ćwiartka” nie była, niestety, już tak samo udana. Stal zaczęła popełniać proste, niewymuszone przez rywala błędy, z których korzystali „mali” gracze Jury, przede wszystkim Bartłomiej Knap i Dawid Cepuchowicz. Po dwudziestu minutach gry było 41:34.

Być może w przerwie meczu trener Pamuła powiedział swoim zawodnikom kilka gorzkich słów, bo po zmianie stron, znów można było oglądać Stal skuteczną w ataku i twardo grającą w obronie. Gospodarze wygrali tę część różnicą 11 „oczek” i przed ostatnią odsłoną mieli 18-punktową przewagę. Zbyt dużo, żeby roztrwonić ją, w dodatku z nie najmocniejszym przecież rywalem.

Teraz czeka nasz zespół wyjazd do Nowego Sącza. Z Wikarem zagramy w niedzielę, 20 grudnia o godz. 19.

STAL – JURA BASKET 85:67 (27:16, 14:18, 25:14, 19:19)

STAL: Łabuda 16 (4×3), Tabor 13, Ziółkowski 13, Barnuś 13, Godawski 9 (1×3), Tarczyński 5 (1c3), Buczek 5, Pietras 5 (1×3), Magdziak 3, Barciński 3 (1×3), Wyka, Bednarz.

JURA: Knap 14, Cepuchowicz 9 (1c3), Mac 9 (1×3), Tyński 9, Lipiec 6 (1c3), Latosiński 5 (1×3), Skubiński 4, Graniczka 4, Król 3, Tabaka 2, Flisiak 2.

W pozostałych meczach 9. kolejki: Unia Tarnów – MKS Gorlice 104:73, Elektret Limanowa – AGH Korona Kraków 106:117, Regis Wieliczka – Skawa Wadowice 62:73, Wikar Nowy Sącz – Cracovia 86:61, pauzował AZS Politechnika Rzeszów.