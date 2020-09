Zwycięstwa pań i braci Zarzecznych

W ringu ustawionym na tarasie bocznym Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli rozgrywano w ostatnią sobotę sierpnia Międzynarodowy Puchar Karpat im. Lucjana Treli.

Odbyło się 30 walk punktowanych we wszystkich kategoriach wiekowych (młodzik, kadet, junior, senior) oraz kilka walk towarzyskich. W zawodach uczestniczyli reprezentanci 23 klubów województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, a także rumuńskiego klubu Basto Box Salonta. Organizatorem turnieju była Stal Stalowa Wola Boxing Team oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie, pod patronatem Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Turniej otworzyli w towarzystwie Mariusza Zarzecznego, prezesa Stali Stalowa Wola Boxing Team: wiceprezydent Stalowej Woli Renata Knap i starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W najmłodszej kategorii wiekowej – młodzik, odbyło się sześć walk. W pierwszej (do 44 kg) zadebiutował w ringu w oficjalnej walce, Adrian Chmielewski ze Stali Stalowa Wola BT. Stalowowolanin walczył niezwykle ambitnie, od pierwszej do ostatniej sekundy, jednak zjadła go trema przed własną publicznością i przegrał na punkty z Wiktorem Kuleszą z Berej Boxing Lublin.

W kadetach zaprezentowało się 4 zawodniczki i 14 zawodników. W jednej z walk zaprezentował się Tobiasz Zarzeczny z naszej Stali, a jego rywalem w kategorii wagowej do 66 kg był Rumun Bogdan Jova. Od pierwszej sekundy podopieczny trenera Rafała Toporowskiego narzucił zawodnikowi Basto Box Salonta swoje tempo, zepchnął go do głębokiej defensywy i mimo że zasypywał go gradem ciosów, to ten stał twardo na nogach i walczył ambitnie do gongu kończącego walkę.

W kategorii junior (7 walk) wystąpił brat Tobiasza – Beniamin. Reprezentant kraju, medalista mistrzostw Polski w kategorii kadeta i juniora, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski jest od dwóch lat uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie i w trakcie sezonu walczy dla tamtejszego Skorpiona, ale w tego typu turniejach, jak ten sobotni, mógł zaboksować dla swojego macierzystego klubu, czyli Stali Stalowa Wola BT. Jego przeciwnikiem w kategorii wagowej do 60 kg był Kacper Lipiec z Gwarka Łęczna i tak naprawdę nie miał on żadnych szans w konfrontacji z utytułowanym stalowowolaninem, który pokazał kawał dobrego i dojrzałego boksu. W narożniku Zarzecznego stanął jego pierwszy klubowy trener, były znakomity bokser Stali, Władysław Wydra.

W jedynej walce pań, w kategorii junior, Roksana Lechoszest ze Stali Stalowa Wola BT zmierzyła się z Rumunką Andreą Ilie i pokonała ją jednogłośnie na punkty.

W seniorach Stal miała trzech reprezentantów. W kategorii wagowej do 64 kg, Weronika Toporowska skrzyżowała rękawice z Karoliną Wolańską z Krosna i wygrała jednogłośnie na punkty, natomiast Karol Kosak i Michał Ozga musieli uznać wyższość swoich rywali. Walczący w kategorii wagowej do 75 kg Karol Kosak, po wyrównanej walce, uległ Pawłowi Rogowi z Irydy Mielec, a w wadze do 81 kg Michał Ozga przegrał 1:2 z Adrianem Nawrotem, niestowarzyszonym bokserem z Mielca.

Niestety, kolejny raz w turnieju bokserskim organizowanym na Podkarpaciu, zabrakło zawodników drugiego stalowowolskiego klubu, MKS Ring Sikorski. Niektórzy związkowi działacze z Rzeszowa zastanawiają się, czy ten klub nie istnieje już tylko i wyłącznie na papierze…

W punktacji klubowej triumfowała Stal Rzeszów – 23 pkt, drugie miejsce przypadło Stali Stalowa Wola BT – 19 pkt, a trzecie Irydzie Mielec – 18 pkt.

