Zwolnienie z podatku dla przedsiębiorców

21 stycznia pierwsze stalowowolskie przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie w postaci ulgi podatkowej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Mowa o firmie Kobi s.c., która zajmuje się produkcją mebli dziecięcych. Dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu, firma zainwestuje w zakup hali na terenie stalowowolskiej strefy przemysłowej.

Wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego udzielane jest przedsiębiorcy na nową inwestycję, w drodze „decyzji o wsparciu”. Najwyższy dopuszczalny w UE pułap pomocy publicznej wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Tyle też mogą odzyskać w ramach zwolnienia z podatku przedsiębiorcy na Podkarpaciu. Wysokość pomocy jest jednak zależna od lokalizacji, wielkości przedsiębiorstwa i od tego ile dany przedsiębiorca zainwestuje.

Jeśli przedsiębiorca planuje nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, czy najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli, może starać się o uzyskanie „decyzji o wsparciu”, czyli zwolnienia z podatku PIT lub CIT. Wystarczy tylko zadzwonić do TSSE EURO-PARK WISŁOSAN lub przesłać tam zapytanie ofertowe oraz wypełnić i przesłać formularz wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dostępny na stronie www.tsse.pl.

Decyzja jest wydawana w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do zarządzającego danym obszarem na okres od 10-15 lat. Czas wsparcia jest liczony od dnia wydania decyzji o wsparciu.

Taką pomoc uzyskała lokalna firma Kobi s.c., która działa na rynku od 2016 roku. Firma jest producentem mebli dziecięcych, ale rozszerzają swój asortyment o meble do salonu. Nieco ponad 4 lata temu zaczęli dwuosobowy biznes w garażu na powierzchni 30 m2 Dziś zatrudniają blisko 40 osób i nie planują zwalniać tempa. W rozwoju przedsiębiorstwa pomoże im wsparcie uzyskane z ARP. Dzięki zwolnieniu podatkowemu, właściciele firmy planują zakup większej hali do produkcji, a co za tym idzie zatrudnienie kolejnych pracowników. – Jeżeli sprzedaż będzie rosła, to systematycznie będziemy zatrudniać. Co roku przyjmujemy 5-6 osób i myślę, że tę tendencję utrzymamy – podsumowuje Bogusław Woźniczka współwłaściciel firmy.

21 stycznia 2021 r. w historycznej sali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Urzędzie Miasta właściciele przedsiębiorstwa: Damian Skibiński i Bogusław Woźniczka odebrali decyzję z rąk Lucjusza Nadbereżnego prezydenta Stalowej Woli, włodarza miasta, na terenie którego inwestycja się będzie rozwijać oraz Tomasza Miśko dyrektora tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.