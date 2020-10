Zwolnienia to za mało

Grupowe zwolnienie blisko 100 osób nie poprawiło w sposób znaczący sytuacji chińskiej spółki LiuGong Dressta Machinery (LDM) w Stalowej Woli. Zarząd poinformował bowiem, że poczynione oszczędności okazały się niewystarczające i proponuje związkom zawodowym kolejne: m.in. dwie tygodniowe przerwy technologiczne w spółce, w październiku i grudniu br.

Przypomnijmy: o konieczności zwolnień LDM poinformował 13 lipca w specjalnym komunikacie. Tłumaczył, że wynikają one z trudnej sytuacji na rynku maszyn budowlanych: spadku sprzedaży i zamówień, jakie notuje firma, na co wpływ ma też światowa pandemia koronawirusa. Szacuje się np., że w 2020 r. LDM sprzeda tylko połowę z planowanych 335 maszyn.

Spółka planowała zwolnić 120 osób, ale po dobrowolnym odejściu 23 pracowników, do zwolnienia pozostało jeszcze blisko 100. Wśród przewidzianych do redukcji było wtedy 54 pracowników umysłowych, 26 bezpośrednio produkcyjnych i 16 pośrednio związanych z produkcją. Jeśli pracownik odchodził za porozumieniem stron, to otrzymywał, oprócz wszystkich należnych mu z tego tytułu świadczeń, po 15 tys. zł odszkodowania. Związki zawodowe chciały też, by pracodawca nie zwalniał jedynych żywicieli rodzin i osób starszych, z dużym stażem pracy, które miałyby ogromny problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia…

