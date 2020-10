Zmieniamy oblicze naszej małej ojczyzny

Rozmowa z PAWŁEM GARDYM, prezesem Lasowiackiej Grupy Działania.

– Jak długo działa Lasowiacka Grupa Działania?

– Lasowiacka Grupa Działania powstała 16 czerwca 2015 roku, w wyniku połączenia dwóch tzw. lokalnych grup działania, tj. Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania.

– Nie można było działać osobno?

– Uznaliśmy, że lepiej stworzyć jedną silną Lokalną Grupę Działania. Obecnie nasza LGD działa na obszarze dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany. W skład zarządu wchodzą wszyscy wójtowie i burmistrzowie z tych terenów.

– A teren to dość rozległy…

– Obszar działalności połączonych stowarzyszeń liczy około 98 tys. mieszkańców.

– Duży może więcej?

– Tak uznaliśmy i wydaje mi się, że słusznie. W tamtym roku, i to był wielki sukces Lasowiackiej Grupy Działania, jako jedna z największych Lokalnych Grup Działania na Podkarpaciu, otrzymaliśmy bonus premiujący efektywność w działaniu o wartości ponad miliona złotych, który był do rozdysponowania wśród przedsiębiorców i osób zamierzających zostać przedsiębiorcami.

– Jakie zadania realizuje LGD?

– Jednym z podstawowych celów naszej działalności jest ogłaszanie konkursów na wybór najlepszych przedsięwzięć mających wpływ na poprawę sytuacji społeczno–gospodarczej obszaru, na jakim działamy. Działania te realizujemy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenach poszczególnych gmin i sołectw.

– Dużo pieniędzy jest do wzięcia?

– Całkowita kwota, jaką dysponowaliśmy, wynosi ponad 11 mln złotych. Z tych środków, w ramach różnych działań, korzystają przedsiębiorcy, samorządy, a także na przykład kluby sportowe czy koła gospodyń wiejskich. My te pieniądze dzielimy w formie konkursów, wszystko jest uzgadniane z Urzędem Marszałkowskim.

– Widać efekty tych działań?

– Śmiało można powiedzieć, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmieniamy oblicze gmin, na ich teren trafiają setki tysięcy złotych. To naprawdę widać.

– Na co konkretnie przeznaczane są te pieniądze?

– Zadania są przeróżne. Przedsiębiorcy kupują maszyny, rozbudowują bazy firm, wdrażają nowoczesne technologie, są tworzone domki letniskowe. Dzięki temu firmy zatrudniają też nowe osoby, co jest zresztą jednym z wymogów. Na przestrzeni lat mówimy o dziesiątkach, jeśli nie setkach osób, które znalazły pracę. To potężny impuls rozwojowy dla naszego regionu.

– A jeżeli chodzi o gminy?

– W przypadku samorządów powstają place zabaw, są budowane amfiteatry, muszle koncertowe, miejsca do handlu zdrową żywnością, remontowane są biblioteki. Wachlarz tych działań jest niezwykle szeroki. Nie można zapomnieć też o mniej kosztownych zadaniach – doposażaniu kół gospodyń wiejskich w sprzęty AGD, organizowanie turniejów czy pikników. Potrzeby są bardzo różne, ale pieniądze na pewno są wydawane tam, gdzie istnieje taka potrzeba.

– Jak duże projekty realizują poszczególne podmioty?

– Wartość działań jest bardzo różna. W przypadku przedsiębiorców maksymalna kwota dofinansowania wynosiła ok. 300 tysięcy złotych. Przy czym wymagany był wkład własny.

– Aplikowanie o jakiekolwiek dofinansowanie wiąże się z wypełnianiem stosu formularzy. Czy przedsiębiorcy lub stowarzyszenia mogą liczyć na waszą pomoc?

– Obecnie funkcjonują dwa biura LGD – w Zaleszanach i Nowej Dębie. Ich pracownicy służą pomocą wszystkim, którzy chcą starać się o środki z PROW. Naszym celem jest też wykształcenie silnych grup, które kiedyś same będą aplikowały o fundusze – na przykład KGW czy kluby sportowe. Uczymy jak pisać wnioski i rozliczać środki.

– Obecna perspektywa finansowa PROW zbliża się ku końcowi. Co dalej?

– Przymierzamy się do pisania strategii na kolejną. W nowej perspektywie będziemy dzielić środki nie tylko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również trwają rozmowy o tym, czy te duże, mocne grupy nie poradziłyby sobie z dzieleniem funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Czy to jest do udźwignięcia?

– Myślę, że to się sprawdzi. Mieszkańcy, samorządowcy najlepiej znają swoje potrzeby. Inicjatywa oddolna ma w tym zakresie przewagę nad bardziej scentralizowanym modelem. Mamy na tyle wykształconą kadrę, że z pewnością poradzimy sobie z tym. Tak naprawdę w końcowym rozrachunku to od pomysłów i zaangażowania mieszkańców zależy gdzie i na co środki zostaną przeznaczone. To oni mają realny wpływ na wygląd swojej małej ojczyzny.

Rozmawiał Konrad Sinica

