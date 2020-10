Zmarł retman Wincenty Pityński

Był ostatnim ulanowskim retmanem, który zawodowo spławiał drewno.

Wincenty Pityński urodził się w Ulanowie w 1927 roku. Pochodził z rodziny o tradycjach flisackich.

– W 1993 roku poprowadził tratwę z Ulanowa do Gdańska. Był jedynym retmanem, który mógł przekazać wiedzę o flisackim rzemiośle młodszemu pokoleniu. Uczynił to jak prawdziwy mistrz, nie szczędząc trudu, czasu i zaangażowania. Tak zapoczątkował prawdziwe odrodzenie tradycji flisackiego miasteczka. Dziękuję Ci Mistrzu nie tylko za to, że przekazałeś swoje bogate doświadczenie młodszym adeptom sztuki flisackiej. Dziękuję przede wszystkim za to, że zaszczepiłeś w kolejnych pokoleniach mieszkańców Ulanowa miłość do naszej wspaniałej tradycji. Na zawsze zająłeś szczególne miejsce w historii Ulanowa i w sercach jego mieszkańców – podkreśla burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 23 października, o godz. 14 na cmentarzu parafialnym w Ulanowie.