„Zielono-czarni” zagrali dla dzieci z Ochronki

W niedzielę, 27 grudnia, na sztucznej płycie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej rozegrano mecz charytatywny na rzecz dzieci z Domu Dziecka „Ochronki” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli o puchar prezesa Stali Stalowa Wola PSA. Mecz odbywał się pod patronatem prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego.

W piłkarskim spotkaniu wzięli udział przede wszystkim byli gracze „Stalówki”, ale także zaproszeni przez nich zawodnicy innych drużyn.

W zespole Czarnych zagrali ci, dzięki którym piłkarscy kibice nie tylko Stalowej Woli, ale całego naszego regionu, mogli na początku lat 90. XX wielu, oglądać w akcji na stadionie przy ul. Hutniczej najlepsze polskie drużyny i najlepszych polskich piłkarzy: Paweł Rybak, Wojciech Nieradka, Mieczysław Ożóg, Dariusz Bartnik. Dużo młodsza od drużyny „Czarnych” była ekipa „Zielonych”, którą prowadził aktualny trener trzecioligowej Stali, a w przeszłości wieloletnie jej piłkarz i kapitan, Jarosław Wieprzęć.

Spotkanie zakończyło się wygraną Czarnych 6:1, dla których dwie bramki zdobył Mieczysław Ożóg, a po jednej: Jan Cios, Daniel Radawiec, Michał Mistrzyk i Artur Jarosz. Dla pokonanych honorowe trafienie zaliczył strzałem zza pola karnego Tomasz Fijarczyk.Czarni pokonali Zielonych, lecz tak naprawdę zwycięzcami meczu rozgrywanego w niedzielne popołudnie byli wszyscy jego aktorzy, sponsorzy tego wydarzenia, a przede wszystkim dzieci ze stalowowolskiej Ochronki.Główny sponsor tego przedsięwzięcia – stalowowolska firma Superior Industries Production Poland Sp. z o.o., która ufundowała stroje meczowe dla obydwu drużyn, zakupiła suszarkę elektryczną na pranie dla Ochronki. Przed meczem i po jego zakończeniu prowadzona była zbiórka pieniędzy, a na portalu 4Miasta odbywała się licytacja koszulek z autografami piłkarzy – trafiły one do Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola i jak dowiedzieliśmy się będą one wystawione na licytacje w kolejnych charytatywnych akcjach – i piłki, którą wylicytował Mieczysław Sowa, właściciel Sklepu Sportowego Maraton, który tę piłkę… ufundował. Łącznie udało się zebrać 1400 zł.Po meczu trenerzy obydwu drużyn odebrali od prezesa Stali PSA, Michała Czubata, pamiątkowe puchary.

ZIELONI – CZARNI 1:6 (0:3)

Gole: Ożóg 2, Mistrzyk, Radawiec, Cios, Jarosz – Fijarczyk

ZIELONI: Kielarski – Garbacz, Korzonek, Lebioda, Fijarczyk, Partyka, Nowak, Kurek, Horajecki, Młynarczyk, Piechniak, Orliński.

Trener: Jaromir Wieprzęć.

CZARNI: Wietecha – Pająk, Nieradka, Rybak, Bartnik, Sałek, Radawiec, Bartnik, Mistrzyk, Ożóg, Cios, Jarosz.

Trenerzy: Andrzej Kasiak i Dariusz Sajdak.

Sędziowali: Dominik Kozioł, Paweł Pelic i Krzysztof Wierny

Więcej o tym spotkaniu w gazetowym wydaniu Sztafety