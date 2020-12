ZBYDNIÓW. Podaruj innym życie na Mikołaja

Pod takim hasłem 5 grudnia w Zbydniowie odbędzie się zbiórka krwi. Będzie to również okazja do oddania osocza przez osoby, które przechorowały COVID-19 lub przeszły bezobjawowo zakażenie koronawirusem.

Pobór krwi przeprowadzi wyjazdowa ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi (krwiobus), zaparkowanym przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie (ul. Ks. Nai 1). Rejestrację krwiodawców zaplanowano na godz. 9-13, natomiast sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego.

Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (może to być dowód osobisty lub paszport).

– Jeżeli jesteś osobą, która przechorowała COVID-19 potwierdzony testem, bądź przeszedłeś bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzone testem lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl, zostałeś uznany za osobę wyleczoną i czujesz się zdrowy, czyli minęło co najmniej 28 dni od ustania objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji – oddaj osocze! – zachęca Michał Dziuba.

Wystarczy przyjść 5 grudnia w godzinach 9-13 do budynku remizy OSP Zbydniów i zapisać się na listę krwiodawców, informując o chęci oddania osocza.

– W krwiobusie poinformuj ekipę RCKiK w Rzeszowie, że jesteś ozdrowieńcem i chcesz oddać osocze. Jeżeli miałeś wykonywany test na obecność koronawirusa lub obecność przeciwciał pamiętaj, by w dniu zbiórki zabrać ze sobą wynik testu.

Jeśli podejrzewasz, że przechorowałeś COVID-19, ale nie wykonywałeś testu, który by to potwierdził, poinformuj o tym lekarza. Być może też będziesz mógł oddać osocze – informują organizatorzy.

W czasie naszego wydarzenia będzie również prowadzona zbiórka darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. – Będziemy zbierać: środki czystości (proszki, płyny do płukania chemię do sprzątania itd.), chemię osobistą (szczoteczki i pasty do mycia zębów, dezodoranty, płyny do kąpieli, szampony itd.) i słodkości (owoce, słodycze, napoje, herbatę itd.) – zapowiada Michał Dziuba, współorganizator akcji.

Akcja będzie prowadzona w ścisłym reżimie sanitarnym. – Obecna sytuacja wymaga, by w wydarzeniu brały udział tylko osoby bezpośrednio deklarujące chęć oddania krwi oraz darczyńcy chcący wspomóc Dom Dziecka w Tarnobrzegu. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, by akcja miała bezpieczny i sprawny przebieg. Zapewnimy: posiłek regeneracyjny, ciasto i słodkości, kawę, herbatę i napoje, słodki upominek dla każdego uczestnika, niezbędne środki ochrony osobistej – dodaje Michał Dziuba.

Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać pod numerem telefonu 697-364-572 i na profilu wydarzenia na Facebook’u pod nazwą: „Podaruj innym życie na Mikołaja” – zimowa edycja zbiórki krwi w Zbydniowie.