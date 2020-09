Jak na zawodowców przystało…

W zaległym meczu 3. kolejki IV ligi Stal II Stalowa Wola pokonała na swoim boisku Karpaty Krosno. Było to trzecie zwycięstwo naszej drużyny w tym sezonie.

W meczu z Karpatami wystąpiło kilku zawodników z podstawowego składu III-ligowej Stali i wszyscy bez wyjątku stanowili mocne punkty. Kibice, którzy zasiedli na trybunce jednego z boisk PCPN, na którym rozgrywano to spotkanie, byli zadowoleni, że doświadczeni zawodnicy w sposób profesjonalny podeszli do swoich obowiązków.

– Wcześniej bywało często tak, że gracze z pierwszej drużyny traktowali grę w rezerwach, jako karę. Dzisiaj każdy dawał z siebie wszystko i przy nich bezpieczniej i pewniej czuli się młodzi piłkarze. Tak powinno być zawsze. Zawodowstwo zobowiązuje – powiedział „Sztafecie” jeden z kibiców opuszczających stadion.

Stal wygrała zasłużenie, ale brawa za postawę należą się także piłkarzom Karpat, którzy pokazali się z jak najlepszej strony i z całą pewnością ta drużyna będzie liczyć się w grze o jak najwyższe cele. Nasz zespół objął prowadzenie w 15. minucie. Atomowym strzałem „z pierwszej”, z 22 metrów popisał się Michał Fidziukiewicz. Piłka zatrzepotała w siatce pod poprzeczką. Drugą bramkę zdobył po przerwie z rzutu karnego – podyktowanym za faul na Szymonie Grabarz – Szymon Jarosz. Stoper Stali uderzył silnie w górny róg bramki.

STAL – KARPATY 2:0 (1:0)

1-0 Fidziukiewicz (15), 2-0 Jarosz (71 – rzut karny)

STAL: Korziewicz – Bosak, Witasik, Jarosz, Zmorzyński (62 Moskal), Szifer, Mroziński (62 Burdzy), Stępniowski (90 Fedejko), Fidziukiewicz (46 Grabarz), Świerad, Wojtak (77 S.Gnatek).

KARPATY: Krawczyk – Król (77 Pelczar), Dziadosz, Czelny (54 Wojtasik), Sikorski, Asante (46 Co), Stasz, Blezień (68 Wajs), Stańko, Zych, Fundakowski (66 Kozubal).

Żółte kartki: Mroziński – Fundakowski.