Zaraza, władza i zakolczykowane bydło

Były prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak zwrócił się z apelem do władz Stalowej Woli oraz gmin naszego powiatu i starostwa o podejmowanie uchwał gwarantujących niedyskryminowanie osób, które nie zechcą zaszczepić się przeciwko COVID-19. Jego zdaniem, osoby takie mogą być narażone na różne szykany i naciski. – To taka metoda kija i marchewki, traktująca nas, obywateli, przepraszam za określenie, jak takie zakolczykowane bydło – stwierdził obrazowo Szlęzak.

Były prezydent zwołał w tej sprawie 15 grudnia konferencję prasową przed Urzędem Miasta Stalowej Woli. Jak mówił, sygnały o potencjalnym dyskryminowaniu osób, które nie zechcą się zaszczepić, dochodzą z różnych stron.

Gówniarskie traktowanie obywateli

– A to się mówi, że ci co się nie zaszczepią, nie będą dostawać 500 plus, a ci co się zaszczepią, będą mogli chodzić bez maseczek. A co zrobi rodzic, któremu się powie, że jeżeli się nie zaszczepi, to jego dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola? To takie gówniarskie traktowanie: jak się zaszczepisz to masz marcheweczkę, a jak się nie zaszczepisz to masz taki kijek w zadek – mówił Szlęzak.

Jego zdaniem, pierwszym sprawdzianem dla samorządów w tej sprawie będzie to, czy pracownicy administracji samorządowej będą mieć nakaz szczepień…

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 51 (17.12.2020)