Zaprojektują kanalizację w Kopkach

Tuż przed końcem 2020 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji w Kopkach. Wykonawcą będzie firma EKO-PROJEKT Przeworsk Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniesie ponad 295 tysięcy złotych.

– Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości Kopki o łącznej długości ok. 15 km. Umożliwi to podłączenie ponad 1200 osób do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zadeklarował, że opracuje dokumentację wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień i opinii do 30 czerwca 2022 roku. Ponadto, chcemy, aby projektowana kanalizacja była wykonana w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z zachowaniem rezerwy przepustowości sieci dla większej liczby mieszkańców. Zadanie jest sfinansowane w całości z budżetu gminy – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz gminy i miasta Rudnik nad Sanem.

Ponadto w Przędzelu, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. J. prowadzi prace nad aktualizacją projektu kanalizacji. Zadanie również finansowane jest z budżetu gminy.