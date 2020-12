Zajezdnicy nowym wiceliderem SWBA

Trwa zwycięski marsz „transferowców”. Wielokrotny mistrz SWVA odniósł siódme zwycięstwo z rzędu. Tym razem jego łupem padł odwieczny rywal, czyli Konzbud. Pierwszego seta ekipa „Janusz Rutkowski and company” oddała rywalom bez walki, ale w następnych trzech pokazała, na co ją stać – wygrała każdą, jak chciała!

Bez straty seta zakończył swój pojedynek Samax. Wicelider dosyć szybko i „bezboleśnie” rozprawił się ze Stellą.

Nie udało się odnieść pierwszego zwycięstwa Eco Solowi. Nie pozwoliła na to młodzież z Dwójki.

Niespodzianka w lidze koszykarskiej. Jeszcze nie tak dawno zbierający dobre recenzję ATS Team przegrał z Narzędziownią, a więc drużyną, która we wcześniejszych pięciu spotkaniach, schodziła z boiska pokonana.

Dzielnie w meczu z Met-Budem spisywali się Zajezdnicy, ale ograć mistrza im się nie udało. Jeszcze nie teraz. W najbliższą sobotę, 19 grudnia odbędą się tylko mecze ligi siatkarskiej.

Wyniki 7. kolejki: Dwójka – Eco Sol 3:0 (25:7, 25:22, 25:22), Samax – BPH T.Mazur/Stella 3:0 (25:17, 25:19, 25:13), WP-Transfer – Konzbud 3:1 (16:25, 25:18, 28:8, 25:13), pauzował Leśnik.

1. WP-Transfer 7 20 7 0 21-5

2. Samax 6 16 5 1 17-3

3. Konzbud 6 12 4 2 13-7

4. Leśnik 6 6 2 4 7-12

5. Dwójka 6 6 2 4 6-13

6. BHP T.Mazur/Stella 7 6 2 5 9-16

7. Eco Sol 6 6 0 6 1-18

8. kolejka, 19 grudnia: Dwójka – Samax (10), WP-Transfer – Leśnik (11.40), Konzbud – BPH T.Mazur/Stella (13), pauzuje Eco Sol.

SWBA. Wyniki 6. kolejki: Zajezdnicy – Met–Bud 65:74, HSW Narzędziownia – ATS Team 45:43

1. Met-Bud 6 11 5 1 445-365

2. Zajezdnicy 6 9 3 3 436-417

3. ATS Team 6 9 3 3 350-332

4. HSW Narzędziownia 6 7 1 5 312-429