XVIII memoriał Bogdana Gajewski

61 zawodniczek i zawodników rywalizowało w XVIII memoriale Bogdana Gajewskiego, rozgrywanym na stalowowolskich kortach przy ul. Skoczyńskiego.

W najstarszej kategorii wiekowej, powyżej 65 lat wystąpił reprezentujący Bydgoską Fundacje Tenisową Gem, skarbnik Polskiego Związku Tenisowego, Ryszard Robaszkiewicz i dopiero w finale znalazł godnego siebie rywala, a był nim wielokrotny zwycięzca turniejów organizowanych przez MKT Stalowa Wola, Aleksander Tor z Mielca, wygrywając 6:3, 6:4. W półfinale Tor pokonał Janusza Kaliniaka z Siedlec 4:6, 6:3, 10:7, a Robaszkiewicz wygrał z Mieczysławem Pęziołem (MKT Stalowa Wola) 6:3, 6:0.

W kategorii 50+ pierwsze miejsce zajął Dariusz Gąbka (ROKO Kielce). W finale pokonał Roberta Stępnia (Efektywni.pl Stalowa Wola) 6:4, 6:2. W półfinałach Gąbka, po niezwykle dramatycznym i długim spotkaniu, wygrał z Artemem Takmadżanem (MKT Stalowa Wola) 7:5, 5:7, 15:13, a Stępień z Cezarym Jasiakiem ze Starachowic 5:7, 6:2, 10:5.

W kategorii 40+ triumfował Norbert Sobol z Radomia. W meczu o pierwsze miejsce pokonał Macieja Nowaka (ATZ Tenispoint Warszawa) 6:3, 6:1. Półfinał wygrał Sobol walkowerem, ponieważ Jerzy Krzysztyński nie stanął do gry, a Nowak wyeliminował stalowowolanina, Tomasza Zontka 6:1, 6:3.

W kategorii open w pojedynku o pierwsze miejsce Michał Sekuła z Nowej Słupi pokonał Karola Kusio z Radomia 6:0, 6:0. Wcześniej Kusio wygrał z Mariuszem Gosikiem z Warszawy 6:2, 3:6, 10:5, a Sekuła z Filipem Sobczykiem (MKT Stalowa Wola) 6:1, 7:6.

Wśród pań bezkonkurencyjna była Julia Lubomirska z Fundacji Wschodniej Kielce, która w trzech rozegranych meczach straciła zaledwie dwa gemy. Było to w pierwszym secie pierwszego spotkania z Wiktorią Suchy z Radymna, którą pokonała 6:2, 6:0. W półfinale Lubomirska pokonała Julię Zontek (MKT Stalowa Wola) 6:0, 6:0, a w finale Adriannę Mazur z Rzeszowa 6:0, 6:0. W półfinale rzeszowianka wyeliminowała, po bardzo ciężkim boju, rozgrywanym w strasznym upale, Zuzannę Drelę z Radomia 5:7, 7:5, 10:7.

Rozegrano także turniej deblowy, do którego zgłosiło się 14 par. W finale Mariusz Gosik (Warszawa) i Aleksander Michałowski (Bielsko-Biała) pokonali Macieja Nowaka (Warszawa) i Roberta Stępnia (Stalowa Wola) 6:2, 6:3.

