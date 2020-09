Wystartuj! Pomóż Aurelce i Rozalce!

Zapraszamy do udziału w III Leśnym Charytatywnym Festiwalu Sportu, który odbędzie się 26 września w Stalowej Woli.

– W tym roku startujemy dla Aurelki i Rozalki, które chorują na ciężką i rzadką chorobę metaboliczną: hiperglcynemię nieketotyczną oraz epilepsję. W wyniku zaburzeń przemian glicyny w mózgu i częstych ataków padaczki, dziewczynki są upośledzone psychoruchowo. Aby poprawić im komfort życia i funkcjonowanie potrzebna jest stała specjalistyczna opieka medyczna, szeroko pojęta rehabilitacja i sprzęt wspomagający rozwój – mówi Wojciech Zieliński, jeden z organizatorów wydarzenia. – Każdy uczestnik będzie zwycięzcą, nie tylko tym sportowym, ale przede wszystkim tym moralnym, ponieważ dokonując wpisowego, w stu procentach jego pieniądze zostaną spożytkowane na pomoc dla dziewczynek. Jako organizatorzy bardzo gorąco chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom i

darczyńcom, dzięki którym po raz kolejny udaje nam się zorganizować nasz festiwal i pomóc chorym dzieciakom.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mają do wyboru: Piąteczkę Eurofluid (bieg na 5 km), Spartańska Dychę Superior Industries (10 km), marsz nordic walking z Decathlonem (5 km) i MTB cross rowerowy ceratizit (20 km).

Organizatorami tej cyklicznej już imprezy są: Grupa Aktywni Uniwheels i klub MKL Sparta Stalowa Wola.

Zapisy do poszczególnych startów znajdują się na www.timekeeper.pl.

Dziewczynkom można też pomóc, wpłacając pieniądze na konto fundacji: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, nr konta bankowego Alior Bank: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 30559 Krawiec Aurelia – darowizna na rzecz pomocy i ochrony zdrowia.