Wysokie zwycięstwo kadetów Stali

Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli w rozgrywkach ligi podkarpackiej kadeci Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Rafała Partyki pokonała w Rzeszowie AZS Politechnikę. Praktycznie już do przerwy stalowcy zapewnili sobie zwycięstwo. Wygrywali po dwóch kwartach różnicą 32 pkt (55:22). Nie do zatrzymania dla Politechniki był Marcin Paterek, który zdobył w tym meczu aż 39 pkt.

Również na wyjeździe, w Przemyślu, rozgrywał swój mecz drugi nasz zespół, CSM Kuźnia. Po dziesięciu minutach podopieczni trenera Robert Bełczowskiego prowadzili 8 „oczkami”. Druga kwarta należała jednak do gospodarzy, wygrali ją różnicą 14 punktów, i jak się później okazało to ta część spotkania zaważyła na końcowym wyniku. Trzecia i czwarta kwarta zakończyły się remisami. Kuźnia zdobyła w tym meczu 80 pkt, z czego 60 było dziełem tylko dwójki zawodników, Maksymiliana Bara (34 pkt) i Jakuba Szafranka (26 pkt).

AZS POLITECHNIKA RZESZÓW – STAL 48:116 (14:25, 8:30, 18:37, 8:24)

STAL: Marcin Paterek 39, Baran 24, Krzek 21, Maciej Paterek 15, Kawalec 5, Czajka 4, Bożek 3, Kędra 3, Różański 2, Daca, Giemza.

Dla AZS najwięcej punktów zdobyli: Skoczółek `14, Kubal 13 i Puzio 11.

BASKET 15 PRZEMYŚL – CSM KUŹNIA 86:80 (14:22, 32:18, 19:19, 21:21)

KUŹNIA: Bar 34 (3×3), Szafranek 26, Białek 12, Kołodziejczyk 6, Nowak 2, Karwas, Witych, Proń, Kaczyński, Rodzeń.

Dla Basketu 15 najwięcej punktów zdobyli: Olech 36 (1×3), Ledochowski 17 i Mak 14.